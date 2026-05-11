  4. Футболист Динамо отказался возвращаться в Киев и покинет клуб
Футболист Динамо отказался возвращаться в Киев и покинет клуб

Георгий Цитаишвили получит статус свободного агента

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгия Цитаишвили

Журналист Игорь Цыганык поделился своим мнением о будущем Георгия Цитаишвили в «Динамо» (Киев).

По словам Цыганыка, футболист не хочет возвращаться в киевский клуб и в Украину. Игрок, который сейчас на правах аренды выступает за «Мец», летом станет свободным агентом.

В этом сезоне в активе Цитаишвили 35 матчей, три гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

Георгий Цитаишвили Мец Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Приблудна собака.Таких у Європі багато. Нехай гуляє...
Прикро що так, подавав великі надії 
Колись здавалось, що може вирости в дуже сильного гравця. А виявився пшиком. 
Дивно, всі нормальні футболісти тільки і мріють щоб грати за динамо та програвати омоніям та полтавам
