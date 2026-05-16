Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома получила три предложения о трансфере Довбика. Англия, Италия, Турция
Италия
16 мая 2026, 10:41 | Обновлено 16 мая 2026, 10:59
957
1

Рома получила три предложения о трансфере Довбика. Англия, Италия, Турция

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Эвертон», «Наполи» и «Фенербахче»

16 мая 2026, 10:41 | Обновлено 16 мая 2026, 10:59
957
1 Comments
Рома получила три предложения о трансфере Довбика. Англия, Италия, Турция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» получила три предложения о трансфере форварда сборной Украины Артема Довбика, который не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

По информации One Football, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы английский «Эвертон», итальянский «Наполи» и турецкий «Фенербахче».

«Волки» планируют заработать за переход украинца около 20 миллионов евро. Переговоры с заинтересованными сторонами начнутся после завершения сезона, когда римский клуб сыграет последний матч в Серии А.

«Рома» набрала 67 баллов и разместилась на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Джан Пьеро Гасперини продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Довбик провел в нынешнем сезоне 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

По теме:
Трансфер бразильского футболиста может принести Шахтеру 40 миллионов евро
«Я наплакалась». У Малиновского возникли проблемы после ухода из Дженоа
ОФИЦИАЛЬНО. Рома попрощается с известным вингером
Рома Рим Артем Довбик Наполи Эвертон чемпионат Турции по футболу Фенербахче трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: OneFootball
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
Футбол | 15 мая 2026, 17:35 9
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским

Контракт украинца с итальянским клубом завершится в конце сезона

В скандальном деле Ермака упомянули и Сергея Реброва
Футбол | 16 мая 2026, 06:32 5
В скандальном деле Ермака упомянули и Сергея Реброва
В скандальном деле Ермака упомянули и Сергея Реброва

Проливается свет на дело бывшего главы Офиса президента

Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16.05.2026, 08:25
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 16.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16.05.2026, 07:54
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Довбику краще Наполі, щоб знову адаптацію не проходити... Пле більш реальними виглядають турки....
Ответить
+1
Популярные новости
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 238
Футбол
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
14.05.2026, 09:02
Бокс
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 81
Теннис
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 2
Хоккей
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
14.05.2026, 09:29 11
Футбол
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем