Рома получила три предложения о трансфере Довбика. Англия, Италия, Турция

Итальянская «Рома» получила три предложения о трансфере форварда сборной Украины Артема Довбика, который не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

По информации One Football, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы английский «Эвертон», итальянский «Наполи» и турецкий «Фенербахче».

«Волки» планируют заработать за переход украинца около 20 миллионов евро. Переговоры с заинтересованными сторонами начнутся после завершения сезона, когда римский клуб сыграет последний матч в Серии А.

«Рома» набрала 67 баллов и разместилась на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Джан Пьеро Гасперини продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Довбик провел в нынешнем сезоне 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.