16 мая в 17:00 состоится финальный матч Кубка Англии 2025/26.

Челси и Манчестер Сити разыграют трофей на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Команда Пепа Гвардиолы может оформить кубковый дубль после победы в Кубке английской лиги.

Челси возглавляет и.о. Калум Макфарлан после отставки Лиама Росеньора.

В полуфиналах Челси переиграл Лидс (1:0), а Ман Сити вырвал победу у Саутгемптона (2:1).

Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Манчестер Сити

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports