Раскрыта причина, почему тренером сборной выбрали Мальдеру, а не Маркевича
Юрий Вирт поделился своим мнением
Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт объяснил, почему тренером сборной Украины станет Андре Мальдера, а не Мирон Маркевич.
«Если честно, то я больше ожидал, что выбор все же сделают в пользу украинского специалиста Мирона Богдановича. Опять же, понятно, что Шевченко работал с Мальдерой и, думаю, очень хорошо его знает. Поэтому причину вижу только в этом. Конечно, нужны еще и качественные помощники», – сказал Вирт.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
