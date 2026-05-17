  4. Раскрыта причина, почему тренером сборной выбрали Мальдеру, а не Маркевича
17 мая 2026, 08:00 | Обновлено 17 мая 2026, 09:07
Раскрыта причина, почему тренером сборной выбрали Мальдеру, а не Маркевича

Юрий Вирт поделился своим мнением

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт объяснил, почему тренером сборной Украины станет Андре Мальдера, а не Мирон Маркевич.

«Если честно, то я больше ожидал, что выбор все же сделают в пользу украинского специалиста Мирона Богдановича. Опять же, понятно, что Шевченко работал с Мальдерой и, думаю, очень хорошо его знает. Поэтому причину вижу только в этом. Конечно, нужны еще и качественные помощники», – сказал Вирт.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Розкрито причину.На думку Вірта. 
😂😂😂
