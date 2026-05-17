Раскрыта причина, почему тренером сборной выбрали Мальдеру, а не Маркевича

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт объяснил, почему тренером сборной Украины станет Андре Мальдера, а не Мирон Маркевич.

«Если честно, то я больше ожидал, что выбор все же сделают в пользу украинского специалиста Мирона Богдановича. Опять же, понятно, что Шевченко работал с Мальдерой и, думаю, очень хорошо его знает. Поэтому причину вижу только в этом. Конечно, нужны еще и качественные помощники», – сказал Вирт.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».