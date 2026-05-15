КАРРИК: «Я полностью доволен работой, которую мы выполнили»
Майкл высказался о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»
Майкл Каррик заявил, что его будущее на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» будет решено в ближайшее время.
«Мое будущее будет решено довольно скоро. Мы знали, что это произойдет ближе к концу сезона, если не в конце сезона, поэтому ничего не изменилось.
Нет никаких резких изменений. Это то, как есть. Очевидно, что все, что будет дальше, уже совсем близко.
Это уникальный футбольный клуб, особенный клуб. Я чрезвычайно горжусь тем, что вернулся и смог помочь как болельщик. Как бывший игрок и сотрудник – это одно, но как настоящий фанат, который действительно переживает за клуб, быть частью процесса развития было важно», – сказал Каррик.
Оценивая сезон, Майкл отметил, что доволен прогрессом команды после 15-го места в прошлом сезоне.
«Сделать большой шаг и вернуться в Лигу чемпионов – это хорошо… я полностью доволен работой, которую мы выполнили», – подытожил он.
После прихода Каррика в январе «Юнайтед» одержал 10 побед в 15 матчах чемпионата, что позволило гарантировать место в Лиге чемпионов следующего сезона.
