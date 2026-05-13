Романо сообщил решение Манчестер Юнайтед по Майклу Каррику

Английский «Манчестер Юнайтед» планирует продлить сотрудничество с временным главным тренером команды Майклом Карриком, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, все игроки и руководство «красных дьяволов» уверены, что тренер должен остаться на посту главного тренера команды.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Манчестер Юнайтед» идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 77 очков в 36 матчах чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Андреем Луниным.