Вальверде вернулся к тренировкам после конфликта с Тчуамени

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде приступил к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

27-летний полузащитник испанского гранда вернулся к тренировкам – он отсутствовал из-за травмы, полученной в результате драки с Орельеном Тчуамени.

В текущем сезоне на счету Федерико Вальверде 48 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться девятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Моуринью и «Реал» обсудили судьбу Андрея Лунина.