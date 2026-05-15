Вальверде вернулся к тренировкам после конфликта с Тчуамени
Уругваец приступил к работе в общей группе
Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде приступил к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.
27-летний полузащитник испанского гранда вернулся к тренировкам – он отсутствовал из-за травмы, полученной в результате драки с Орельеном Тчуамени.
В текущем сезоне на счету Федерико Вальверде 48 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться девятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.
