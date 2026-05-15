15 мая 2026, 22:57 | Обновлено 15 мая 2026, 23:00
Вальверде вернулся к тренировкам после конфликта с Тчуамени

Уругваец приступил к работе в общей группе

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде приступил к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

27-летний полузащитник испанского гранда вернулся к тренировкам – он отсутствовал из-за травмы, полученной в результате драки с Орельеном Тчуамени.

В текущем сезоне на счету Федерико Вальверде 48 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться девятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Моуринью и «Реал» обсудили судьбу Андрея Лунина.

драка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Орельен Тчуамени
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
