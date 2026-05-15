  4. Полесье определилось, где будет готовиться к новому сезону
15 мая 2026, 18:43 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Полесье Житомир

Подопечные Руслана Ротаня вернутся из отпуска в середине июня.

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Полесья» после прохождения медосмотра отправятся в Австрию, где и будут готовиться к старту УПЛ. Легионеры присоединятся к команде уже непосредственно в этой альпийской стране. Обязательно будут и новички.

Поскольку «Полесье», в отличие от «Шахтера» и ЛНЗ, еще не завоевало право выступать в еврокубках, поэтому пока только обсуждается вопрос, в какой стране житомирская команда будет проводить домашние матчи в Лиге конференций, если путевку все-таки удастся получить. Среди претендентов — Словакия и Польша.

На данный момент подопечные Руслана Ротаня набрали 55 очков и занимают третье место в УПЛ.

Ранее «Полесье» отказалось платить 3 млн евро клубу Украинской Премьер-лиги.

Андрей Писаренко
