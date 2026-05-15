ЛНЗ рассматривает две страны для проведения домашних матчей в еврокубках

Как стало известно Sport.ua, команда-сенсация УПЛ – ЛНЗ будет готовиться к новому сезону в Словении. Этого можно было ожидать, ведь главный тренер черкасчан Виталий Пономарев со своим предыдущим клубом «Рухом» всегда проводил сборы именно в этой стране, где нет проблем с квалифицированными спарринг-партнерами и качественными футбольными полями.

По имеющейся информации, не исключено, что именно в одном из городов Словении ЛНЗ будет проводить свои домашние матчи в дебютной Лиге конференций. Другой претендент – Польша.

В настоящее время ЛНЗ занимает второе место в чемпионате, набрав 57 очков.