Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КАЮК: «Перед началом сезона мало кто мог представить, что ЛНЗ...»
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 08:03 |
536
0

Василий КАЮК: «Перед началом сезона мало кто мог представить, что ЛНЗ...»

Генеральный директор ЛНЗ дал эксклюзивный комментарий Sport.ua

15 мая 2026, 08:03 |
536
0
Василий КАЮК: «Перед началом сезона мало кто мог представить, что ЛНЗ...»
ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Черкасский ЛНЗ проводит исторический сезон. Подопечные Виталия Пономарева уже обеспечили себе попадание в квалификацию еврокубков и медали нынешнего сезона УПЛ.

Генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк эксклюзивно для Sport.ua рассказал об историческом достижении «фиолетовых», оценив шансы ЛНЗ в борьбе за «серебро» УПЛ.

– Василий Васильевич, ЛНЗ уже достиг исторического успеха: медали УПЛ и выход к квалификации Лиги конференций. Какие эмоции вас сейчас переполняют?

– Конечно, это большая радость для всех нас. Перед началом сезона мало кто мог вообразить, что команда завершит чемпионат с таким результатом. Мы понимаем, что это исторический успех не только для футбольного клуба ЛНЗ, но и всей Черкасской области.

Я, как черкасчанин, радуюсь гораздо больше, потому что это мой родной город, который еще не видел таких футбольных результатов. Потому мы точно вошли в историю. Несмотря на все эти положительные результаты, нас ждет много работы впереди. Мы должны прогрессировать во всех структурах и выходить на более высокий уровень, чтобы стать стабильным клубом и иметь возможность повторить это достижение в следующих сезонах.

– Ваше назначение на должность генерального директора «фиолетовых» было достаточно неожиданным и вызвало много скептических мыслей: «молодой», «дерзкий»... Как вы считаете, что помогло лично вам добиться такого успеха в первом же сезоне после назначения? Может, именно эта дерзость на кардинальные решения, которые вы принимали?

Возможно, со стороны некоторые решения выглядели кардинальными или дерзкими, но все они были системными и продуманными. Мы с первого дня действовали по четкому плану развития клуба и сегодня уже видим результаты этой работы.

Хочу поблагодарить президента клуба. Думаю, не каждый владелец доверил бы должность генерального директора 25-летнему человеку. По поводу «молодой, дерзкий» – самый большой порок молодости это нехватка опыта. Но мы сделали первый успешный шаг, а сейчас должны проанализировать ошибки этого сезона, не повторять их в будущем и становиться сильнее.

– Ваши первые решения – масштабные кадровые изменения и приглашения Виталия Пономарева на должность главного тренера «фиолетовых». Можно ли сказать, что это приглашение было вашим лучшим решением в должности генерального директора ЛНЗ?

– Мы действуем согласно стратегии, и в начале нашего пути самым главным было выбрать главного тренера. Я знал Пономарева, знал, что это качественный тренер и один из лучших тренеров украинского футбола сейчас. Я сразу же предложил его президентам клуба, и для меня было важно, чтобы именно он перешел к нам. В течение года было принято много решений – и еще больше будет принято впереди.

– Что президент и лично вы сказали команде после матча против СК Полтава, после которого ЛНС официально квалифицировался в еврокубки?

– В первую очередь мы поблагодарили команду и всех работников клуба за этот результат. Сказали, что гордимся каждым, кто причастен к этому успеху. Но в то же время подчеркнули, что сезон еще не завершился - впереди два важных матча, в которых команда должна продолжать набирать очки.

– Уже есть понимание, где ЛНЗ планирует проводить квалификационные матчи Лиги конференций?

– У нас есть несколько вариантов над которыми мы работаем. Как только будет окончательно определено место проведения матчей – наши болельщики сразу об этом узнают.

– Впереди еще два матча чемпионата. Что может помешать вашей команде завоевать серебро УПЛ?

– С самого начала сезона задача для команды была одной – выходить и побеждать в каждом матче. Сейчас ничего не изменилось. Впереди еще две игры, и команда будет выходить на них с максимальной концентрацией и полной самоотдачей, – сказал Каюк.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Cын легенды Динамо трудоустроился в ЛНЗ
Чемпион Первой лиги принял решение относительно ряда игроков
ПИХАЛЕНОК: «То, что Динамо идет на четвертой позиции, – это недопустимо»
Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу эксклюзив Виталий Пономарев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера
Футбол | 14 мая 2026, 23:44 3
Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера
Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера

Худжамов останется в сборной Украины

Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футбол | 14 мая 2026, 08:48 16
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость

«Мец» не планирует продлевать сотрудничество с Цитаишвили

ФОТО. Игроки Манчестер Сити устроили громкую вечеринку
Футбол | 15.05.2026, 04:03
ФОТО. Игроки Манчестер Сити устроили громкую вечеринку
ФОТО. Игроки Манчестер Сити устроили громкую вечеринку
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Теннис | 14.05.2026, 17:35
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Футбол | 14.05.2026, 09:15
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 2
Футбол
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
14.05.2026, 09:29 10
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 59
Бокс
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15
Бокс
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем