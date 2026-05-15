Василий КАЮК: «Перед началом сезона мало кто мог представить, что ЛНЗ...»

Черкасский ЛНЗ проводит исторический сезон. Подопечные Виталия Пономарева уже обеспечили себе попадание в квалификацию еврокубков и медали нынешнего сезона УПЛ.

Генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк эксклюзивно для Sport.ua рассказал об историческом достижении «фиолетовых», оценив шансы ЛНЗ в борьбе за «серебро» УПЛ.

– Василий Васильевич, ЛНЗ уже достиг исторического успеха: медали УПЛ и выход к квалификации Лиги конференций. Какие эмоции вас сейчас переполняют?

– Конечно, это большая радость для всех нас. Перед началом сезона мало кто мог вообразить, что команда завершит чемпионат с таким результатом. Мы понимаем, что это исторический успех не только для футбольного клуба ЛНЗ, но и всей Черкасской области.

Я, как черкасчанин, радуюсь гораздо больше, потому что это мой родной город, который еще не видел таких футбольных результатов. Потому мы точно вошли в историю. Несмотря на все эти положительные результаты, нас ждет много работы впереди. Мы должны прогрессировать во всех структурах и выходить на более высокий уровень, чтобы стать стабильным клубом и иметь возможность повторить это достижение в следующих сезонах.

– Ваше назначение на должность генерального директора «фиолетовых» было достаточно неожиданным и вызвало много скептических мыслей: «молодой», «дерзкий»... Как вы считаете, что помогло лично вам добиться такого успеха в первом же сезоне после назначения? Может, именно эта дерзость на кардинальные решения, которые вы принимали?

Возможно, со стороны некоторые решения выглядели кардинальными или дерзкими, но все они были системными и продуманными. Мы с первого дня действовали по четкому плану развития клуба и сегодня уже видим результаты этой работы.

Хочу поблагодарить президента клуба. Думаю, не каждый владелец доверил бы должность генерального директора 25-летнему человеку. По поводу «молодой, дерзкий» – самый большой порок молодости это нехватка опыта. Но мы сделали первый успешный шаг, а сейчас должны проанализировать ошибки этого сезона, не повторять их в будущем и становиться сильнее.

– Ваши первые решения – масштабные кадровые изменения и приглашения Виталия Пономарева на должность главного тренера «фиолетовых». Можно ли сказать, что это приглашение было вашим лучшим решением в должности генерального директора ЛНЗ?

– Мы действуем согласно стратегии, и в начале нашего пути самым главным было выбрать главного тренера. Я знал Пономарева, знал, что это качественный тренер и один из лучших тренеров украинского футбола сейчас. Я сразу же предложил его президентам клуба, и для меня было важно, чтобы именно он перешел к нам. В течение года было принято много решений – и еще больше будет принято впереди.

– Что президент и лично вы сказали команде после матча против СК Полтава, после которого ЛНС официально квалифицировался в еврокубки?

– В первую очередь мы поблагодарили команду и всех работников клуба за этот результат. Сказали, что гордимся каждым, кто причастен к этому успеху. Но в то же время подчеркнули, что сезон еще не завершился - впереди два важных матча, в которых команда должна продолжать набирать очки.

– Уже есть понимание, где ЛНЗ планирует проводить квалификационные матчи Лиги конференций?

– У нас есть несколько вариантов над которыми мы работаем. Как только будет окончательно определено место проведения матчей – наши болельщики сразу об этом узнают.

– Впереди еще два матча чемпионата. Что может помешать вашей команде завоевать серебро УПЛ?

– С самого начала сезона задача для команды была одной – выходить и побеждать в каждом матче. Сейчас ничего не изменилось. Впереди еще две игры, и команда будет выходить на них с максимальной концентрацией и полной самоотдачей, – сказал Каюк.