Форвард Динамо может перейти в Металлист 1925 или чемпионат Мексики
Эдуардо Герреро может покинуть киевский клуб из-за проигранной конкуренции Матвею Пономаренко
Форвард киевского «Динамо» Эдуардо Герреро с высокой вероятностью покинет нынешний клуб после завершения сезона из-за нехватки игрового времени.
Панамский футболист проиграл конкуренцию за место в стартовом составе украинцу Матвею Пономаренко и теперь имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.
В услугах 26-летнего нападающего заинтересованы клубы из чемпионата Мексики и харьковский «Металлист 1925», который планирует усилить линию атаки во время летнего трансферного окна.
Герреро присоединился к «Динамо» из луганской «Зари» в сентябре 2024 года за 2,5 миллиона евро. Панамский форвард подписал контракт до июня 2029-го.
В составе «бело-синих» Герреро провел 57 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость легионера составляет 3 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Пасічник коли новини придумує хоч перечитує який бред він пише?
Який гереро в м1925?