Форвард Динамо может перейти в Металлист 1925 или чемпионат Мексики

Форвард киевского «Динамо» Эдуардо Герреро с высокой вероятностью покинет нынешний клуб после завершения сезона из-за нехватки игрового времени.

Панамский футболист проиграл конкуренцию за место в стартовом составе украинцу Матвею Пономаренко и теперь имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

В услугах 26-летнего нападающего заинтересованы клубы из чемпионата Мексики и харьковский «Металлист 1925», который планирует усилить линию атаки во время летнего трансферного окна.

Герреро присоединился к «Динамо» из луганской «Зари» в сентябре 2024 года за 2,5 миллиона евро. Панамский форвард подписал контракт до июня 2029-го.

В составе «бело-синих» Герреро провел 57 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость легионера составляет 3 миллиона евро.