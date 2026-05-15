Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 14:51 | Обновлено 15 мая 2026, 15:50
Форвард Динамо может перейти в Металлист 1925 или чемпионат Мексики

Эдуардо Герреро может покинуть киевский клуб из-за проигранной конкуренции Матвею Пономаренко

ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Форвард киевского «Динамо» Эдуардо Герреро с высокой вероятностью покинет нынешний клуб после завершения сезона из-за нехватки игрового времени.

Панамский футболист проиграл конкуренцию за место в стартовом составе украинцу Матвею Пономаренко и теперь имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

В услугах 26-летнего нападающего заинтересованы клубы из чемпионата Мексики и харьковский «Металлист 1925», который планирует усилить линию атаки во время летнего трансферного окна.

Герреро присоединился к «Динамо» из луганской «Зари» в сентябре 2024 года за 2,5 миллиона евро. Панамский форвард подписал контракт до июня 2029-го.

В составе «бело-синих» Герреро провел 57 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость легионера составляет 3 миллиона евро.

Прочитав новину і вітер пішов
Пасічник коли новини придумує хоч перечитує який бред він пише?
Який гереро в м1925?
