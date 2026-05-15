Динамо могут покинуть два игрока, которые не пользуются доверием Костюка

Форварды киевского «Динамо» Владислав Бленуце и Эдуардо Герреро с высокой вероятностью покинут клуб после завершения нынешнего сезона.

Оба легионера проиграли конкуренцию за место в стартовом составе и не могут рассчитывать на регулярное игровое время от главного тренера Игоря Костюка.

По информации источника, Герреро имеет проблемы с поведением, но получает довольно высокую зарплату. «Бело-синие» намерены сделать ставку на других игроков.

Во время тренировочных сборов шанс проявить себя получат Виталий Лобко из U-19 и Владислав Герич, который играет на правах аренды в составе одесского «Черноморца».

Герреро провел 31 матч в нынешнем сезоне, забил семь голов и отдал один асссит. В активе Бленуце – один результативный удар за 11 поединков.