Назван футболист, который может составить конкуренцию Пономаренко в Динамо

Форвард киевского «Динамо» U-19 Виталий Лобко, который забил восемь голов в последних восьми матчах чемпионата Украины, может получить шанс закрепиться в первой команде:

«Виталий Лобко попал в академию «Динамо» в 12-летнем возрасте. В сезоне 2023/24 вернулся в юношескую команду «бело-синих» после аренды в луганской «Заре».

Несмотря на конкуренцию с Владиславом Геричем и Матвеем Пономаренко, провел довольно неплохой сезон – 23 матча и девять голов. Прошлый розыгрыш для форварда не удался, поскольку он получил сложную травму и пропустил большинство поединков.

Нынешний сезон Лобко начинал на скамейке запасных, ведь в старте выходили молодые Максим Гродзинский и Матвей Пономаренко.

После смены тренера и ухода большинства игроков в основу киевлян, Павел Чередниченко поставил именно на Виталия, который отблагодарил его чрезвычайной результативной серией – восемь матчей и восемь голов.

И он точно не собирается останавливаться. На фоне последних событий в команде: отъезд Владислава Бленуце и отсутствие результативности Эдуардо Герреро, можно ожидать, что Виталий получит шанс проявить себя в основе», – сообщил источник.

В первой команде «Динамо» талантливому форварду придется конкурировать за место в стартовом составе именно с Матвеем Пономаренко, который стал одним из ключевых игроков для Игоря Костюка.