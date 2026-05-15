Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Очень хотела остаться в Парме на свой день рождения»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью на корте прокомментировала победу над Соланой Сиеррой в четвертьфинале турнира WTA 125 в Парме:

– Даяна, ты знаешь, какой вопрос я задам первым. У тебя был счет 5:0 (в решающем сете) и 10 матчболов, чтобы завершить игру…

– Неважно… чего бы это ни стоило, я победила и счастлива быть здесь.

– Спустя почти год ты снова в полуфинале. Что ты об этом думаешь?

– Я благодарна за этот матч. Очень благодарна турниру за предоставленный «уайлд-кард» и эту возможность. Я стараюсь показывать свою лучшую игру. Надеюсь, вам понравился теннис. Думаю, это был очень интересный матч для вас, и да, я просто счастлива пройти дальше.

– Последний вопрос. Завтра для тебя особенный день, потому что это твой день рождения, и к тому же ты будешь играть здесь, в Парме, в полуфинале.

– Что ж, да, я очень хотела остаться здесь на свой день рождения. Мне нравится этот турнир, мне нравится Парма и Италия в целом. Почти каждый год я отмечаю свой день рождения здесь. Но я не знаю, что я буду делать первым: праздновать день рождения, а потом играть матч, или играть матч, а потом праздновать. Но я приложу все усилия завтра, чтобы и то, и другое удалось – и мой день рождения, и победа. Я с нетерпением жду этого.

15 мая Ястремская празднует день рождения – Даяне исполнилось 26 лет. В пятницу украинка проведет полуфинальный поединок против второй сеяной Джессики Бузас Манейро (16:30).