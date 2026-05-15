Карпаты решили попрощаться с опытным украинцем после завершения сезона

Опытный защитник Владимир Адамюк покинет львовские «Карпаты» после завершения нынешнего сезона – контракт со «львами» истекает 30 июня:

«Центральный защитник «Карпат» Владимир Адамюк не сможет продолжить карьеру во львовском клубе – сезон 2025/26 станет последним для 34-летнего футболиста в составе «зелено-белых».

«Карпаты» не планируют предлагать ветерану новый контракт, ведь рассчитывают на пополнение летом из «Руха», поэтому Адамюк уйдет из команды в статусе свободного агента», – сообщил источник.

За свою карьеру защитник провел более 300 матчей на самом высоком уровне. В футболке «Карпат» Адамюк сыграл 32 поединка, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей.

Защитник присоединился к «Карпатам» из «Днепра-1» в июле 2024 года. В течении карьеры футболист играл за «Калуш», «Крымтеплицу», «Сталь Д», «Днепр», ровенский «Верес» и «Львов».