Юлия Стародубцева – Кэти Волынец. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Париже
15 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) продолжает выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, столице Франции.
В четвертьфинале украинка играет против Кэти Волынец (США, WTA 104). Встреча стартовала в 11:35 по Киеву.
Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Кэти.
Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Мэдисон Киз, либо с Анастасией Захаровой.
А зібратись в середені сету, ніяк? Тільки коли вже смажений півник клюне?
Вимучила сет, таки. Може, це була така задумка, потренуватися якнайбільше?
Є 1 сет!
Ну, що, колеги, зможе подати на сет Юля?
Десь я вчора таке вже бачив)))
Вперше побачив цей рекорд, виграючи 5:0, потім програти 5 геймів
жесть і знову щось незрозуміле відбувається з Юлею... просто розвалилася гра у неї! подвійна помилка і вже 5:5!
Привіт Даяна?5-5
5-4
Провал у Юлії, програла поспіль три гейми, досить чудить, треба зібратися
Юля замість того щоб спокійно виграти сет за рахунку 5:0 вже примудрилася програти дві свої подачі і вже рахунок 5:3
Й пішли нерви...
Волинешь світить бублик
чудова гра в Юлії!
Юля у непоганої формі.
Початок 3-0.
