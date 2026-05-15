В ЛНЗ выступили с заявлением после выхода в Лигу конференций

15 мая 2026, 11:47 | Обновлено 15 мая 2026, 12:03
Василий Каюк заявил, что «фиолетовые» пока ищут стадион для еврокубковых матчей

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк эксклюзивно для Sport.ua признался, что у «фиолетовых» есть несколько вариантов для проведения домашних матчей в квалификации Лиги конференций.

– Василий Васильевич, ЛНЗ уже достиг исторического успеха: медали УПЛ и выход в квалификацию Лиги конференций. Какие эмоции вас сейчас переполняют?

– Конечно, это великая радость для всех нас. Перед началом сезона мало кто мог вообразить, что команда завершит чемпионат с таким результатом. Мы понимаем, что это исторический успех не только для футбольного клуба ЛНЗ, но и всей Черкасской области.

Я, как черкасчанин, радуюсь гораздо больше, потому что это мой родной город, который еще не видел таких футбольных результатов. Потому мы точно вошли в историю. Несмотря на все эти положительные результаты, нас ждет много работы впереди. Мы должны прогрессировать во всех структурах и выходить на более высокий уровень, чтобы стать стабильным клубом и иметь возможность повторить это достижение в следующих сезонах.

– Уже есть понимание, где ЛНЗ планирует проводить квалификационные матчи Лиги конференций?

– У нас есть несколько вариантов, над которыми мы работаем. Как только будет окончательно определено место проведения матчей, наши болельщики сразу об этом узнают, – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 57 баллов после 28 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
Куди Хацкевича взяли  ??? Нападником???
Ответить
0
🟣Будем все за вас болеть, как и за Полесье!🟢⚫✊
Ответить
0
