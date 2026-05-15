Юбилей тренера горняки отметили победой

15 мая 2026, 11:06 | Обновлено 15 мая 2026, 11:10
Арда Туран провел 50-й матч во главе «Шахтера»

ФК Шахтер

Уверенная победа «Шахтера» над «Оболонью» (3:1) стала прекрасным подарком для Арды Турана, который провел 50-й матч во всех турнирах на посту главного тренера горняков. 28 игр под руководством турецкого наставника оранжево-черные провели в чемпионатах Украины, 20 - в еврокубках и 2 - в Кубке Украины. При Туране горняки в общей сложности 32 встречи выиграли, 12 завершили вничью и 6 проиграли, 106 мячей забили, 39 пропустили. В активе дончан под началом юбиляра - 10 крупных и 3 волевые победы, в пассиве - 1 поражение с крупным счетом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Арды Турана во главе Шахтера

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

10.07.2025

Лига Европы

Ильвес

6:0 (д)

10-й

21.08.2025

Лига конференций

Серветт

1:1 (д)

20-й

23.10.2025

Лига конференций

Легия

1:2 (д)

30-й

11.12.2025

Лига конференций

Хамрун Спартанс

2:0 (г)

40-й

09.04.2026

Лига конференций

АЗ

3:0 (д)

50-й

13.05.2026

Чемпионат Украины

Оболонь

3:1 (д)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сергей Цыба Sport.ua
