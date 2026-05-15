Юбилей тренера горняки отметили победой
Арда Туран провел 50-й матч во главе «Шахтера»
Уверенная победа «Шахтера» над «Оболонью» (3:1) стала прекрасным подарком для Арды Турана, который провел 50-й матч во всех турнирах на посту главного тренера горняков. 28 игр под руководством турецкого наставника оранжево-черные провели в чемпионатах Украины, 20 - в еврокубках и 2 - в Кубке Украины. При Туране горняки в общей сложности 32 встречи выиграли, 12 завершили вничью и 6 проиграли, 106 мячей забили, 39 пропустили. В активе дончан под началом юбиляра - 10 крупных и 3 волевые победы, в пассиве - 1 поражение с крупным счетом.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Арды Турана во главе Шахтера
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
10.07.2025
|
Лига Европы
|
Ильвес
|
6:0 (д)
|
10-й
|
21.08.2025
|
Лига конференций
|
Серветт
|
1:1 (д)
|
20-й
|
23.10.2025
|
Лига конференций
|
Легия
|
1:2 (д)
|
30-й
|
11.12.2025
|
Лига конференций
|
Хамрун Спартанс
|
2:0 (г)
|
40-й
|
09.04.2026
|
Лига конференций
|
АЗ
|
3:0 (д)
|
50-й
|
13.05.2026
|
Чемпионат Украины
|
Оболонь
|
3:1 (д)
