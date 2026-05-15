Юбилей тренера горняки отметили победой

Уверенная победа «Шахтера» над «Оболонью» (3:1) стала прекрасным подарком для Арды Турана, который провел 50-й матч во всех турнирах на посту главного тренера горняков. 28 игр под руководством турецкого наставника оранжево-черные провели в чемпионатах Украины, 20 - в еврокубках и 2 - в Кубке Украины. При Туране горняки в общей сложности 32 встречи выиграли, 12 завершили вничью и 6 проиграли, 106 мячей забили, 39 пропустили. В активе дончан под началом юбиляра - 10 крупных и 3 волевые победы, в пассиве - 1 поражение с крупным счетом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Арды Турана во главе Шахтера