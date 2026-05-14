Известна оценка Цыганкова за матч против обладателя Кубка Испании

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков получил хорошую оценку за матч 36-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (1:1).

Украинец вышел в стартовом составе каталонцев и провел на поле 80 минут. После финального свистка статистический портал Sofascore оценил игру Цыганкова в 7,1 балла.

В этом поединке полузащитник продемонстрировал активную игру в атаке: успешно выполнил три обводки, выиграл одно верховое единоборство, совершил 46 касаний мяча и отдал 87% точных передач.

Кроме того, на счету украинца четыре ключевых паса, что стало одним из лучших показателей в составе «Жироны».

Героем матча стал полузащитник Аззедин Унаи, получивший оценку 8,3 балла.

