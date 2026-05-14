Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Цыганкова за матч против обладателя Кубка Испании
Испания
14 мая 2026, 23:23 |
873
0

Известна оценка Цыганкова за матч против обладателя Кубка Испании

Виктор отыграл 80 минут против «Реал Сосьедада»

14 мая 2026, 23:23 |
873
0
Известна оценка Цыганкова за матч против обладателя Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков получил хорошую оценку за матч 36-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (1:1).

Украинец вышел в стартовом составе каталонцев и провел на поле 80 минут. После финального свистка статистический портал Sofascore оценил игру Цыганкова в 7,1 балла.

В этом поединке полузащитник продемонстрировал активную игру в атаке: успешно выполнил три обводки, выиграл одно верховое единоборство, совершил 46 касаний мяча и отдал 87% точных передач.

Кроме того, на счету украинца четыре ключевых паса, что стало одним из лучших показателей в составе «Жироны».

Героем матча стал полузащитник Аззедин Унаи, получивший оценку 8,3 балла.

Оценки матча «Жирона» – «Реал Сосьедад»

По теме:
Реал под свист своих трибун разобрался с аутсайдером
ВИДЕО. Игроки Реала освистали на своем стадионе. Фанаты – разъяренные
Жирона – Реал Сосьедад – 1:1. Моменты Цыганкова, Стуани герой. Видео голов
Аззедин Унаи Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков оценки
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Футбол | 14 мая 2026, 09:15 0
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб

Бруниньо больше не хочет играть за «Атлетико Паранаэнсе»

Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Теннис | 13 мая 2026, 23:23 93
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии

ПИХАЛЕНОК: «То, что Динамо идет на четвертой позиции, – это недопустимо»
Футбол | 14.05.2026, 22:23
ПИХАЛЕНОК: «То, что Динамо идет на четвертой позиции, – это недопустимо»
ПИХАЛЕНОК: «То, что Динамо идет на четвертой позиции, – это недопустимо»
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14.05.2026, 15:10
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
МОНЗУЛЬ: «Наш чемпионат стал полностью чистым от коррупции»
Футбол | 14.05.2026, 18:58
МОНЗУЛЬ: «Наш чемпионат стал полностью чистым от коррупции»
МОНЗУЛЬ: «Наш чемпионат стал полностью чистым от коррупции»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
13.05.2026, 08:38 5
Футбол
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 4
Теннис
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27 27
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 53
Бокс
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
13.05.2026, 09:42 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем