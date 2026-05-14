Сын руководителя Полесья будет работать коммерческим директором ЛНЗ

К менеджменту ФК ЛНЗ присоединились руководитель селекционной службы Олег Гарас и коммерческий директор Артем Хацкевич. Об этом заявила пресс-служба клуба из Черкасс.

Артем Хацкевич – сын легендарного динамовца Александра Хацкевича, ныне работающего вице-президентом «Полесья». Артему 22 года, он поиграл в молодежных командах киевского «Динамо» и был отдан в аренду в «Десну» и пражский клуб «Спойе».

Артём Хацкевич играл на позиции опорника, но в 2023 году завершил карьеру.