Александр ХАЦКЕВИЧ: «По знакомству в футбол играть не будешь»

Бывший тренер «Динамо» рассказал, почему его сын перешел в «Десну» на правах аренды

  • 02.09.2021 18:10
  • 1032 просмотра
  • 1 комментарий
Александр ХАЦКЕВИЧ: «По знакомству в футбол играть не будешь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Черниговская «Десна» в последние дни трансферного окна взяла в аренду у киевского «Динамо» 18-летнего Артема Хацкевича, сына бывшего главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича.

Экс-наставник киевлян рассказал о новом этапе карьеры своего сына.

«Думаю, у него сейчас настал такой период, когда надо играть. В «Динамо», возможно, он проигрывал конкуренцию. Поэтому для него сейчас самое главное — игровая практика.

Почему «Десна»? Есть возможность там играть. Но не подумайте, что это связано со мной. С Александром Рябоконем мы не созванивались. Никакого лоббирования в этом вопросе не было. Тем более, что по знакомству в футбол играть не будешь.

Пока что речь идет о молодежной команде, в которой он сможет получить игровую практику, Десна была в нем заинтересована. Это его решение. Артем может играть на позиции опорного полузащитника, центрального полузащитника.

Кого он напоминает мне по манере игры? Дидье Дрогба (смеется)», — отметил Хацкевич.

Артем Хацкевич был заявлен за «Десну» по списку Б. Его контракт принадлежит киевскому «Динамо». В черниговском клубе он будет выступать на правах аренды до конца сезона.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 02.09.2021 18:54
    0
    По знакомству только тренируют.
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