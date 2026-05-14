Синнер идет за трофеем. Определены все полуфиналисты на Мастерсе в Риме
Янник Синнер одолел Андрея Рублева, Даниил Медведев переиграл Мартина Ландалуса
15 мая состоятся полуфинальные поединки на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.
Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер в матче 1/4 финала одолел нейтрала Андрея Рублева (ATP 14) в двух партиях, установив рекорд по количеству выигранных поединков подряд на Мастерсах (32 победы).
В полуфинальном матче Янник встретится с нейтралом Даниилом Медведевым (ATP 9), который переиграл испанца Мартина Ландалуса (ATP 94).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
13 мая завершились поединки 1/4 финала в нижней части сетки.
Каспер Рууд (ATP 25) обыграл Карена Хачанова (ATP 15) в двух партиях и встретится с Лучано Дардери. Дардери одолел испанца Рафаэля Ходара (ATP 34) в трехсетовом триллере.
ATP 1000 Рим. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [12] – 6:2, 6:4
Мартин Ландалус [LL] – Даниил Медведев [7] – 6:1, 4:6, 5:7
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [23] – Карен Хачанов [13] – 6:1, 1:6, 6:2
Рафаэль Ходар [32] – Лучано Дардери [18] – 6:7 (5:7), 7:5, 0:6
ATP 1000 Рим. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [7]
Каспер Рууд [23] – Лучано Дардери [18]
Видеообзор игрового дня (четвертьфинал – верхняя часть сетки)
Видеообзор игрового дня (четвертьфинал – нижняя часть сетки)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Мец» не планирует продлевать сотрудничество с Цитаишвили
Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии