  4. Синнер идет за трофеем. Определены все полуфиналисты на Мастерсе в Риме
14 мая 2026, 23:23 | Обновлено 14 мая 2026, 23:24
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

15 мая состоятся полуфинальные поединки на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер в матче 1/4 финала одолел нейтрала Андрея Рублева (ATP 14) в двух партиях, установив рекорд по количеству выигранных поединков подряд на Мастерсах (32 победы).

В полуфинальном матче Янник встретится с нейтралом Даниилом Медведевым (ATP 9), который переиграл испанца Мартина Ландалуса (ATP 94).

13 мая завершились поединки 1/4 финала в нижней части сетки.

Каспер Рууд (ATP 25) обыграл Карена Хачанова (ATP 15) в двух партиях и встретится с Лучано Дардери. Дардери одолел испанца Рафаэля Ходара (ATP 34) в трехсетовом триллере.

ATP 1000 Рим. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [12] – 6:2, 6:4
Мартин Ландалус [LL] – Даниил Медведев [7] – 6:1, 4:6, 5:7

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [23] – Карен Хачанов [13] – 6:1, 1:6, 6:2
Рафаэль Ходар [32] – Лучано Дардери [18] – 6:7 (5:7), 7:5, 0:6

ATP 1000 Рим. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [7]
Каспер Рууд [23] – Лучано Дардери [18]

Видеообзор игрового дня (четвертьфинал – верхняя часть сетки)

Видеообзор игрового дня (четвертьфинал – нижняя часть сетки)

