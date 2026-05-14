Разгром нейтрала и новый рекорд. Синнер вышел в полуфинал Мастерса в Риме

Первый номер рейтинга ATP Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.

Синнер без проблем одолел нейтрального теннисиста Андрея Рублева (ATP 14) в двух сетах за 1 час и 31 минуту – 6:2, 6:4.

Янник провел 11-е очное противостояние против нейтрала и одержал восьмую победу.

Благодаря победе над Рублевым, Синнер установил новый рекорд по колличеству выигранных поединков подряд на Мастерсах (32 победы), опередив по этому показателю легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича (31 победа).

На пути к полуфиналу Янник также обыграл: Себастьяна Офнера, Алексея Попырина и Андреа Пеллегрино.

За выход в финал итальянец поспорит с победителем поединка Мартин Ландалус – Даниил Медведев.

ATP 1000 Рим. Грунт, четвертьфинал

Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [12] – 6:2, 6:4

