Синнер побил рекорд Джоковича. Янник выиграл 32 матча подряд на Мастерсах
Итальянец обыграл Андрея Рублева в 1/4 финала тысячника в Риме
Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер установил новый рекорд по количеству выигранных поединков подряд на Мастерсах.
Обыграв нейтрала Андрея Рублева в 1/4 финала на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Янник оформил 32-ю победу подряд на турнирах категории ATP 1000, побив рекорд легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича (31 победа).
Синнер во время рекордной серии из 32-х побед обыграл четверых теннисистов из топ-10: Бена Шелтона (ATP 7) – один раз, Александра Зверева (ATP 3, ATP 4) – пять раз, Феликса Оже-Альяссима (ATP 10, ATP 7) – два раза, Карлоса Алькараса (ATP 1) – один раз.
Все теннисисты, которых обыграл Синнер на пути к рекорду:
Париж-2025
- Зизу Бергс
- Франсиско Черундоло
- Бен Шелтон
- Александр Зверев
- Феликс Оже-Альяссим
Индиан-Уэллс-2026
- Далибор Сврчина
- Денис Шаповалов
- Жоау Фонсека
- Лернер Тьен
- Александр Зверев
- Даниил Медведев
Майами-2026
- Дамир Джумхур
- Корентен Муте
- Алекс Микельсен
- Фрэнсис Тиафо
- Александр Зверев
- Иржи Легечка
Монте-Карло-2026
- Уго Умбер
- Томаш Махач
- Феликс Оже-Альяссим
- Александр Зверев
- Карлос Алькарас
Мадрид-2026
- Бенжамен Бонзи
- Элмер Меллер
- Кэмерон Норри
- Рафаэль Ходар
- Артур Фис
- Александр Зверев
Рим-2026
- Себастьян Офнер
- Алексей Попырин
- Андреа Пеллегрино
- Андрей Рублев
Джокович во время серии из 31-й победы обыграл восемь теннисистов из топ-10 (на тот момент): Рафаэля Надаля (ATP 1) – четыре раза, Роджера Федерера (ATP 2) – один раз, Давида Феррера (ATP 6) – один раз, Робина Содерлинга (ATP 5) – один раз, Энди Маррея (ATP 4) – один раз, Гаэля Монфиса (ATP 7, ATP 8) – два раза, Марди Фиша (ATP 8) – один раз, Томаша Бердыха (ATP 9) – один раз.
Мастерс в столице Италии – единственный тысячник, на котором Янник пока еще не выигрывал трофей.
Видео. Янник Синнер побил рекорд по количеству побед подряд на турнирах категории Мастерс
32 - Jannik Sinner has claimed a 32nd consecutive ATP Masters 1000 match win, surpassing Novak Djokovic (31) for the outright-longest winning streak of any player in the format’s history. Stunning. #IBI26 | @InteBNLdItalia @atptour pic.twitter.com/fAJ95sgS3C— OptaAce (@OptaAce) May 14, 2026
