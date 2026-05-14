  Синнер побил рекорд Джоковича. Янник выиграл 32 матча подряд на Мастерсах
14 мая 2026, 16:25 | Обновлено 14 мая 2026, 16:55
Итальянец обыграл Андрея Рублева в 1/4 финала тысячника в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер установил новый рекорд по количеству выигранных поединков подряд на Мастерсах.

Обыграв нейтрала Андрея Рублева в 1/4 финала на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Янник оформил 32-ю победу подряд на турнирах категории ATP 1000, побив рекорд легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича (31 победа).

Синнер во время рекордной серии из 32-х побед обыграл четверых теннисистов из топ-10: Бена Шелтона (ATP 7) – один раз, Александра Зверева (ATP 3, ATP 4) – пять раз, Феликса Оже-Альяссима (ATP 10, ATP 7) – два раза, Карлоса Алькараса (ATP 1) – один раз.

Все теннисисты, которых обыграл Синнер на пути к рекорду:

Париж-2025

  1. Зизу Бергс
  2. Франсиско Черундоло
  3. Бен Шелтон
  4. Александр Зверев
  5. Феликс Оже-Альяссим

Индиан-Уэллс-2026

  1. Далибор Сврчина
  2. Денис Шаповалов
  3. Жоау Фонсека
  4. Лернер Тьен
  5. Александр Зверев
  6. Даниил Медведев

Майами-2026

  1. Дамир Джумхур
  2. Корентен Муте
  3. Алекс Микельсен
  4. Фрэнсис Тиафо
  5. Александр Зверев
  6. Иржи Легечка

Монте-Карло-2026

  1. Уго Умбер
  2. Томаш Махач
  3. Феликс Оже-Альяссим
  4. Александр Зверев
  5. Карлос Алькарас

Мадрид-2026

  1. Бенжамен Бонзи
  2. Элмер Меллер
  3. Кэмерон Норри
  4. Рафаэль Ходар
  5. Артур Фис
  6. Александр Зверев

Рим-2026

  1. Себастьян Офнер
  2. Алексей Попырин
  3. Андреа Пеллегрино
  4. Андрей Рублев

Джокович во время серии из 31-й победы обыграл восемь теннисистов из топ-10 (на тот момент): Рафаэля Надаля (ATP 1) – четыре раза, Роджера Федерера (ATP 2) – один раз, Давида Феррера (ATP 6) – один раз, Робина Содерлинга (ATP 5) – один раз, Энди Маррея (ATP 4) – один раз, Гаэля Монфиса (ATP 7, ATP 8) – два раза, Марди Фиша (ATP 8) – один раз, Томаша Бердыха (ATP 9) – один раз.

Мастерс в столице Италии – единственный тысячник, на котором Янник пока еще не выигрывал трофей.

Видео. Янник Синнер побил рекорд по количеству побед подряд на турнирах категории Мастерс

Разгром нейтрала и новый рекорд. Синнер вышел в полуфинал Мастерса в Риме
Определена первая пара полуфиналистов на турнире ATP 1000 в Риме
Еще одна баранка. Итальянец выбил Ходара в матче 1/4 финала Мастерса в Риме
В кожному виграв у Звєрєва, і той подумав - та ну нах!, і програв завчасно, щоб не було шостого разу поспіль.
