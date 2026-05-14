Усиление для Ротаня. Полесье может купить игрока из чемпионата Франции

Житомирское «Полесье» продолжает работать над укреплением состава перед летним трансферным окном. Одной из главных задач клуба остается поиск опорного полузащитника.

По информации источников, недавно агентство ProStar предложило «Полесью» кандидатуру 22-летнего хавбека из Кот-д’Ивуара Ибрагима Фофана, который в настоящее время выступает за французский «Амьен».

Сообщается, что французский клуб вылетает в третий дивизион, что может упростить потенциальный трансфер футболиста. Сейчас руководство житомирян изучает целесообразность подписания игрока и анализирует условия возможной сделки.

Контакт между сторонами уже состоялся, однако окончательного решения по трансферу пока нет.