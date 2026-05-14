Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усиление для Ротаня. Полесье может купить игрока из чемпионата Франции
14 мая 2026, 22:28 |
Усиление для Ротаня. Полесье может купить игрока из чемпионата Франции

Команде предложили Ибрагима Фофана

Getty Images/Global Images Ukraine. Ибрагим Фофана

Житомирское «Полесье» продолжает работать над укреплением состава перед летним трансферным окном. Одной из главных задач клуба остается поиск опорного полузащитника.

По информации источников, недавно агентство ProStar предложило «Полесью» кандидатуру 22-летнего хавбека из Кот-д’Ивуара Ибрагима Фофана, который в настоящее время выступает за французский «Амьен».

Сообщается, что французский клуб вылетает в третий дивизион, что может упростить потенциальный трансфер футболиста. Сейчас руководство житомирян изучает целесообразность подписания игрока и анализирует условия возможной сделки.

Контакт между сторонами уже состоялся, однако окончательного решения по трансферу пока нет.

трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир Амьен
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Оце реально рівень
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
