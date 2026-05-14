Украина. Премьер лига14 мая 2026
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Футболист покинет «Полесье»
Один из лидеров житомирского «Полесья» принял решение относительно своего будущего.
По информации ТаТоТаке, вингер сборной Алексей Гуцуляк решил отказаться от последнего предложения житомирян и покинет команду летом – после завершения текущего контракта.
В сезоне 2025/26 Гуцуляк провел 30 матчей в футболке житомирского клуба, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость вингера составляет три миллиона евро.
Ранее сообщалось, что украинский вингер «Полесья» Алексей Гуцуляк намерен получать один миллион евро в год.
Комментарии 2
обиделся он за снятие отсрочки
Только в Турции ему такое будут платить.
