Известно, какую зарплату Гуцуляк хочет получать в Полесье
Вингер хочет получить контракт на один миллион евро в год
Украинский вингер «Полесья» Алексей Гуцуляк намерен получать один миллион евро в год. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, житомирский клуб пытался уменьшить зарплату 28-летнего футболиста, при этом продлить его контракт.
Сейчас президент «волков» Геннадий Буткевич согласен дать ему один миллион в год в случае, если Гуцуляк подпишет соглашение на три года. На данный момент это является маловероятным.
Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании текущего сезона.
В нынешней кампании на счету Алексея Гуцуляка 31 матч на клубном уровне, в которых он отличился девятью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Полесье» нацелилось на игрока «Шахтера».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
