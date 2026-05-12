12 мая 2026, 16:10 | Обновлено 12 мая 2026, 16:47
Известно, какую зарплату Гуцуляк хочет получать в Полесье

Вингер хочет получить контракт на один миллион евро в год

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Украинский вингер «Полесья» Алексей Гуцуляк намерен получать один миллион евро в год. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, житомирский клуб пытался уменьшить зарплату 28-летнего футболиста, при этом продлить его контракт.

Сейчас президент «волков» Геннадий Буткевич согласен дать ему один миллион в год в случае, если Гуцуляк подпишет соглашение на три года. На данный момент это является маловероятным.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

В нынешней кампании на счету Алексея Гуцуляка 31 матч на клубном уровне, в которых он отличился девятью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» нацелилось на игрока «Шахтера».

Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
