  4. Ротань и Полесье нацелились на игрока Шахтера, который не нужен Турану
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 13:37
Житомирский клуб заинтересован в услугах Эдуарда Козика, который играет в аренде за «Колос»

ФК Шахтер Донецк. Эдуард Козик

Житомирское «Полесье» следит за прогрессом центрального защитника Эдуарда Козика, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру». Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «волков» Руслан Ротань, который считает игрока идеальным кандидатом для усиления линии обороны.

Козик не входит в планы наставника «горняков» Арды Турана, поэтому нынешний сезон защитник проводит в аренде, где защищает цвета «Колоса» из Ковалевки.

Препятствием для трансфера может стать позиция донецкой команды, которая не собирается усилять одного из главных конкурентов. «Волки» могут попытаться переманить Козика во время летнего трансферного окна.

В составе «Колоса» футболист провел 24 матча за сезон, в которых забил один гол и отдал одну результативную передач. Трансферная стоимость Эдуарда составляет 700 тысяч евро.

Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
