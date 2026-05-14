АНЧЕЛОТТИ: «Спасибо, Бразилия, за теплый прием и всю поддержку»
Карло рад продолжить работу со сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал продление контракта с национальной командой.
«Год назад я приехал в Бразилию. С первой минуты я понял, что означает футбол для этой страны. Уже год мы работаем над тем, чтобы вернуть сборную Бразилии на вершину мирового футбола. Но CBF и я хотим большего. Больше побед, больше времени, больше работы. Мы очень рады объявить, что продолжим работать вместе еще четыре года. Мы вместе до чемпионата мира 2030 года. Хочу поблагодарить CBF за доверие. Спасибо, Бразилия, за теплый прием и всю поддержку».
Анчелотти был назначен главным тренером сборной Бразилии в мае 2025 года. За год работы он провел во главе команды десять матчей: пять побед, две ничьи и три поражения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вальверде может перейти в «ПСЖ»
Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии