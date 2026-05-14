АНЧЕЛОТТИ: «Спасибо, Бразилия, за теплый прием и всю поддержку»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал продление контракта с национальной командой.

«Год назад я приехал в Бразилию. С первой минуты я понял, что означает футбол для этой страны. Уже год мы работаем над тем, чтобы вернуть сборную Бразилии на вершину мирового футбола. Но CBF и я хотим большего. Больше побед, больше времени, больше работы. Мы очень рады объявить, что продолжим работать вместе еще четыре года. Мы вместе до чемпионата мира 2030 года. Хочу поблагодарить CBF за доверие. Спасибо, Бразилия, за теплый прием и всю поддержку».