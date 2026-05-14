  Фаворит чемпионата мира продлил контракт со звездным тренером до 2030 года
14 мая 2026, 20:08 | Обновлено 14 мая 2026, 21:31
Фаворит чемпионата мира продлил контракт со звездным тренером до 2030 года

Карло Анчелотти останется во главе сборной Бразилии до чемпионата мира 2030 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Бразильская футбольная федерация (CBF) объявила о продлении контракта главного тренера Карло Анчелотти еще на четыре года. Согласно новому соглашению, итальянский специалист останется во главе сборной Бразилии до чемпионата мира 2030 года.

Это решение было принято спустя год после того, как бывший тренер мадридского «Реала» прибыл в Бразилию в мае 2025 года, и менее чем за месяц до чемпионата мира 2026 года.

«Год назад я приехал в Бразилию и понял, что футбол значит для этой страны. Мы работаем над тем, чтобы вернуть национальную сборную на вершину мирового футбола, но и Бразильская футбольная федерация, и я хотим большего», – сказал Анчелотти.

Анчелотти руководил национальной сборной в 10 матчах, одержав пять побед, две ничьи и потерпев три поражения. Под его руководством команда забила 18 голов и пропустила восемь.

Руслан Полищук Источник: Бразильская конфедерация футбола
