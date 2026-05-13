АНЧЕЛОТТИ: «На меня никто не оказывал давления, чтобы я вызвал Неймара»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о возможности поездки Неймара на чемпионат мира 2026.

«Когда нужно выбирать, надо учитывать много вещей. Неймар – важный игрок для этой страны благодаря тому таланту, который он всегда демонстрировал. Но у него были проблемы, и он упорно работает над восстановлением. В последнее время он значительно прибавил и регулярно играет. Очевидно, это непростое решение для меня. Мы должны тщательно взвесить все за и против.

Я хорошо знаю, что Неймар – любимец не только публики, но и игроков. Это тоже фактор, потому что мы должны учитывать атмосферу, которая будет сопровождать его вызов. Это не так, будто я брошу бомбу в раздевалке. Его действительно очень любят.

Я считаю нормальным, что игроки высказывают свое мнение. Я благодарен всем, кто давал мне советы. Но в итоге правильный человек для этого решения, тот, кто лучше всего для этого подходит, – это я.

Внутренняя атмосфера, я думаю, совсем не повлияет на команду. Атмосфера очень позитивная и чистая, и независимо от того, какой игрок будет в составе, она останется такой до самого конца. Но я не могу контролировать внешнюю атмосферу и то, что говорит пресса.

В последних матчах Неймар значительно улучшил физическую форму. Он провел несколько очень хороших игр в последнее время. Его физическая форма улучшилась. Он способен поддерживать высокий интенсивный темп на протяжении матча. Но матчи бывают разные…

На меня никто не оказывал давления, чтобы я вызвал Неймара. У меня полная автономия. Решение будет на сто процентов профессиональным. Я буду учитывать только его выступления как футболиста. Ничего больше.

Могу ли я собрать идеальный состав? Невозможно. Но я могу собрать состав с меньшим количеством ошибок, чем другие. В этом я уверен».