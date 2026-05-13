Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНЧЕЛОТТИ: «На меня никто не оказывал давления, чтобы я вызвал Неймара»
Бразилия
13 мая 2026, 14:27 |
281
0

АНЧЕЛОТТИ: «На меня никто не оказывал давления, чтобы я вызвал Неймара»

Тренер сборной Бразилии лично примет решение

13 мая 2026, 14:27 |
281
0
АНЧЕЛОТТИ: «На меня никто не оказывал давления, чтобы я вызвал Неймара»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о возможности поездки Неймара на чемпионат мира 2026.

«Когда нужно выбирать, надо учитывать много вещей. Неймар – важный игрок для этой страны благодаря тому таланту, который он всегда демонстрировал. Но у него были проблемы, и он упорно работает над восстановлением. В последнее время он значительно прибавил и регулярно играет. Очевидно, это непростое решение для меня. Мы должны тщательно взвесить все за и против.

Я хорошо знаю, что Неймар – любимец не только публики, но и игроков. Это тоже фактор, потому что мы должны учитывать атмосферу, которая будет сопровождать его вызов. Это не так, будто я брошу бомбу в раздевалке. Его действительно очень любят.

Я считаю нормальным, что игроки высказывают свое мнение. Я благодарен всем, кто давал мне советы. Но в итоге правильный человек для этого решения, тот, кто лучше всего для этого подходит, – это я.

Внутренняя атмосфера, я думаю, совсем не повлияет на команду. Атмосфера очень позитивная и чистая, и независимо от того, какой игрок будет в составе, она останется такой до самого конца. Но я не могу контролировать внешнюю атмосферу и то, что говорит пресса.

В последних матчах Неймар значительно улучшил физическую форму. Он провел несколько очень хороших игр в последнее время. Его физическая форма улучшилась. Он способен поддерживать высокий интенсивный темп на протяжении матча. Но матчи бывают разные…

На меня никто не оказывал давления, чтобы я вызвал Неймара. У меня полная автономия. Решение будет на сто процентов профессиональным. Я буду учитывать только его выступления как футболиста. Ничего больше.

Могу ли я собрать идеальный состав? Невозможно. Но я могу собрать состав с меньшим количеством ошибок, чем другие. В этом я уверен».

Ранее стало известно, попал ли Неймар в расширенный список сборной Бразилии на ЧМ.

По теме:
Индонезия готовится к борьбе с нелегальными ставками на ЧМ-2026
Сюрприз от Поттера. Швеция объявила заявку на ЧМ-2026: без игрока Барсы
Операция перед ЧМ-2026. Сборная США потеряла важного игрока
Карло Анчелотти Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Reuters
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 12 мая 2026, 13:30 54
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше

Большой успех сборной Украины

Выбор лидера. Ярмоленко стоит как следует подумать над будущим в Динамо
Футбол | 13 мая 2026, 12:44 9
Выбор лидера. Ярмоленко стоит как следует подумать над будущим в Динамо
Выбор лидера. Ярмоленко стоит как следует подумать над будущим в Динамо

Продление контракта с «бело-синими» – вовсе не самое очевидное решение для Андрея…

Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Бокс | 13.05.2026, 08:15
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Футбол | 13.05.2026, 11:49
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Теннис | 12.05.2026, 15:43
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 34
Теннис
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 9
Футбол
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 17
Футбол
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 16
Футбол
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем