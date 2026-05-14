Коуч Руха: «Это была тяжелая игра. Такие ошибки очень бьют по команде»

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после поражения своей команды от Кудровки (1:2) в 28 туре УПЛ.

– Иван Зинонович, досадное поражение. Был ли непростой матч, на который также влияли и посторонние факторы, как вы его оцените?

– Это была тяжелая игра. Пришлось два дня жить в Ровно из-за затяжной воздушной тревоги, но условия были одинаковыми для обеих команд.

Такие ошибки, которые мы совершили в начале матча, очень бьют по команде. Ребята хотели себя проявить, впрочем, после этого было заметно, что «Руху» стало труднее играть. В конце поединка мы внесли коррективы в игру, провели замены, и молодые футболисты добавили активности впереди. Удалось забить один гол, а на другой не хватило времени.

– Что именно озадачило игроков? Почему пропущенные голы так повлияли на команду?

– После того, как команда пропустила первый гол, было заметно, что этот момент ударил по психологии игроков.

– Что касается замен, то вы хотели изменить игру, важно ли дать игровое время молодежи?

– Мы перестроили игру и хотели заменами освежить линию атаки. Вышедшие на замену молодые ребята недавно с нами тренируются. Они немного усилили нашу игру, но не так, как бы этого хотелось.

– Виталий Роман забил уже четвертый гол в этом сезоне. Как вы прокомментируете его игру?

– Мы могли забивать и больше голов, но футболисты не добегали в зоны завершения. В атаке играют молодые игроки, которым мы даем шанс себя проявить. Хорошо, что Виталий Роман забил. Но команде нужно было забивать и второй гол.

– Чего не хватило «Руху» для получения положительного результата?

– Не хватило опыта. Также эта игра была о желании, и его в «Кудровке» было больше, – сказал Федык.