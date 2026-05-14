Коуч Руха: «Это была тяжелая игра. Такие ошибки очень бьют по команде»
Иван Федык пообщался с журналистами после матча УПЛ
Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после поражения своей команды от Кудровки (1:2) в 28 туре УПЛ.
– Иван Зинонович, досадное поражение. Был ли непростой матч, на который также влияли и посторонние факторы, как вы его оцените?
– Это была тяжелая игра. Пришлось два дня жить в Ровно из-за затяжной воздушной тревоги, но условия были одинаковыми для обеих команд.
Такие ошибки, которые мы совершили в начале матча, очень бьют по команде. Ребята хотели себя проявить, впрочем, после этого было заметно, что «Руху» стало труднее играть. В конце поединка мы внесли коррективы в игру, провели замены, и молодые футболисты добавили активности впереди. Удалось забить один гол, а на другой не хватило времени.
– Что именно озадачило игроков? Почему пропущенные голы так повлияли на команду?
– После того, как команда пропустила первый гол, было заметно, что этот момент ударил по психологии игроков.
– Что касается замен, то вы хотели изменить игру, важно ли дать игровое время молодежи?
– Мы перестроили игру и хотели заменами освежить линию атаки. Вышедшие на замену молодые ребята недавно с нами тренируются. Они немного усилили нашу игру, но не так, как бы этого хотелось.
– Виталий Роман забил уже четвертый гол в этом сезоне. Как вы прокомментируете его игру?
– Мы могли забивать и больше голов, но футболисты не добегали в зоны завершения. В атаке играют молодые игроки, которым мы даем шанс себя проявить. Хорошо, что Виталий Роман забил. Но команде нужно было забивать и второй гол.
– Чего не хватило «Руху» для получения положительного результата?
– Не хватило опыта. Также эта игра была о желании, и его в «Кудровке» было больше, – сказал Федык.
