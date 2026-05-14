Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины
14 мая 2026, 13:07
Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины

Команды сыграют 16 мая на стадионе имени Валерия Лобановского

В субботу, 16 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава», досрочно вылетевшая из элитного дивизиона, и киевское «Динамо».

Стало известно об очередном изменении места проведения предстоящего поединка – команды сыграют в столице на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Аутсайдер элитного дивизиона согласился с просьбой «бело-синих», которые решили избежать выезда в Кропивницкий в преддверии важного противостояния в финале Кубка Украины.

Изначально стороны выбрали арену «Левый Берег», поскольку вариант с проведением игры на стадионе имени Валерия Лобановского отпал – 16 мая там должны были играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье».

Теперь встреча подопечных Виктора Скрипника и Руслана Ротаня перенесена на понедельник, 18 мая.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Динамо Киев стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Іржаві пишуть про договорняк, але букмекери чогось ставки саме на ігри ФК Тротил не приймають. Дивина 
Нікчемні боти рудого шахрая вже прокинулися
Даю прогноз Ярмола заб'є пару
Кроме ярмолы этот матч никому не интересен 
Ну Полтава та ещё давалка...
И Шахтёру дала и Динамо дала 
за 2 додаткові шуби Полтава таки погодилися замінити стадіон Лівого Берега на динамо
