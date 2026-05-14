Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины

В субботу, 16 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава», досрочно вылетевшая из элитного дивизиона, и киевское «Динамо».

Стало известно об очередном изменении места проведения предстоящего поединка – команды сыграют в столице на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Аутсайдер элитного дивизиона согласился с просьбой «бело-синих», которые решили избежать выезда в Кропивницкий в преддверии важного противостояния в финале Кубка Украины.

Изначально стороны выбрали арену «Левый Берег», поскольку вариант с проведением игры на стадионе имени Валерия Лобановского отпал – 16 мая там должны были играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье».

Теперь встреча подопечных Виктора Скрипника и Руслана Ротаня перенесена на понедельник, 18 мая.