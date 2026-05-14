Изменилось место проведения матча Полтавы и Динамо в чемпионате Украины
Команды сыграют 16 мая на стадионе имени Валерия Лобановского
В субботу, 16 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава», досрочно вылетевшая из элитного дивизиона, и киевское «Динамо».
Стало известно об очередном изменении места проведения предстоящего поединка – команды сыграют в столице на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Аутсайдер элитного дивизиона согласился с просьбой «бело-синих», которые решили избежать выезда в Кропивницкий в преддверии важного противостояния в финале Кубка Украины.
Изначально стороны выбрали арену «Левый Берег», поскольку вариант с проведением игры на стадионе имени Валерия Лобановского отпал – 16 мая там должны были играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье».
Теперь встреча подопечных Виктора Скрипника и Руслана Ротаня перенесена на понедельник, 18 мая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Моуриньо станет наставником «бланкос»
Бруниньо больше не хочет играть за «Атлетико Паранаэнсе»
И Шахтёру дала и Динамо дала