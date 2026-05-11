Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Киевский клуб встретится с «Полтавой» в столице Украины и избежит выезда в Кропивницкий
В субботу, 16 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава», которая досрочно вылетела из элитного дивизиона, и киевское «Динамо».
Полтавский клуб решил провести номинально домашний поединок на поле соперника по просьбе «бело-синих», которые продолжают подготовку к финалу Кубка Украины:
«Команда, которая стала легендарной в Премьер-лиге – СК «Полтава», продолжает аттракцион невиданного уважения к грандам лиги. Поэтому после «чемпионского» выезда во Львов охотно согласилась помочь киевлянам избежать вояжа в Кропивницкий.
Матч 29-го тура чемпионата Украины состоится в Киеве. Арена определяется», – сообщил источник.
После 28 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 48 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. Соперниками «Динамо» в последних матчах чемпионата станут «Колос», «Полтава» и «Кудровка».
Все силы на кубок… ибо за проигрыш Костюка Высокую траву - выгонят из клуба
