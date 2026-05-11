  4. Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
11 мая 2026, 11:27 |
Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?

Киевский клуб встретится с «Полтавой» в столице Украины и избежит выезда в Кропивницкий

В субботу, 16 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава», которая досрочно вылетела из элитного дивизиона, и киевское «Динамо».

Полтавский клуб решил провести номинально домашний поединок на поле соперника по просьбе «бело-синих», которые продолжают подготовку к финалу Кубка Украины:

«Команда, которая стала легендарной в Премьер-лиге – СК «Полтава», продолжает аттракцион невиданного уважения к грандам лиги. Поэтому после «чемпионского» выезда во Львов охотно согласилась помочь киевлянам избежать вояжа в Кропивницкий.

Матч 29-го тура чемпионата Украины состоится в Киеве. Арена определяется», – сообщил источник.

После 28 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 48 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. Соперниками «Динамо» в последних матчах чемпионата станут «Колос», «Полтава» и «Кудровка».

Николай Тытюк Источник: Telegram
И к Эпицентру им в Киев ехать
)))
Все силы на кубок… ибо за проигрыш Костюка Высокую траву - выгонят из клуба 
Шулери диряві!
ви не розумієте це другоє
перед Черниговом надо силы беречь ))
Який жах. Як так можна? Це ж перший випадок в ЧУ. Ніколи такого не було і ось знову..
Невыездные
СК Полтава домашній матч з ШД грала у Львові - це нормально.
СК Полтава домашній матч з ДК гратиме у Києві - це,
для заражених Коро Де Ржою, якась х..ня.
Забзділи.в.кропивницьке.їхати.слабаки
