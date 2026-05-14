Моуринью – едва ли не наихудший выбор. Реал ждет еще один сезон без трофеев
Анализируем потенциальный возврат португальца в столицу Испании
В любом клубе успехи и неудачи зависят от тренеров, игроков, спортивного директора и президента. В «Реале» последние две должности занимает Флорентино Перес. Вернее, спортивного директора как такового в Мадриде нет совсем. Как нет и совета директоров, где бы решения принимались взвешенно, консолидированно и консенсусом. В «Галактикос» на все это есть только воля президента, который иногда сам не знает, чего хочет.
Казалось, Пересу нравится организованный хаос, в который команда играла под руководством Зинедина Зидана и Карло Анчелотти. Оба ушли, и Флорентино, вроде бы, потребовал выстроить систему на годы, пригласив Хаби Алонсо. Однако даже когда «сливочные» боролись за все трофеи, демонстрировали неплохой футбол, а сам Алонсо постепенно строил собственный стиль и систему, он был уволен.
Конечно, всем понятно, что Перес – это человек, не желающий ждать годы, но зачем тогда было назначать того, кто даст результат точно не в первый сезон? Вспомним дебютные кампании Гвардиолы в «Манчестер Сити» и Клоппа в «Ливерпуле». Под приход Пепа «горожане» истратили около 200 млн евро на трансферы, и это был первый и пока последний сезон команды без трофеев под руководством испанца. Тогда «Сити» стал 3-м в АПЛ и вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов. «Ливерпуль» вообще дебютный сезон Клоппа завершил 8-м, проиграв финалы Лиги Европы и Кубка Лиги.
Хорошо, если системность не подходит, то, очевидно, приглашать Клоппа в Мадрид не стоит. Относительно Альваро Арбелоа, кажется, почти всем было понятно, что он лишь до конца сезона. Ныне свободные Раньери и Пеллегрини – точно не вариант, учитывая напряженную атмосферу в раздевалке. Клаудио и Мануэль слишком мягки. Возможно, Дидье Дешам? Однако сейчас его мысли точно не о клубном футболе. Лионель Скалони? Наверное, чуть ли не лучший вариант на бумаге, тем более, что сумел найти подход к таким звездам, как Месси, Ди Мария и Отаменди. Однако он также концентрируется только на предстоящем чемпионате мира. А Перес хочет того, кто будет думать о «Реале» уже сейчас. Мы все прекрасно помним историю о Хулене Лопетеги, который тайно подписал контракт с Королевским клубом перед ЧМ-2018, из-за чего был досрочно уволен. Возможно, Энцо Мареска, Томас Франк, Гарет Саутгейт, Дженнаро Гаттузо или даже Рубен Аморим были бы не худшими вариантами, но... Флорентино выбрал «The Special One».
Действительно ли он «Особенный»? Кажется, что уже давно нет. За последние 8 лет у Жозе только один трофей – победа в Лиге Конференций с «Ромой». Такой себе послужной список. Моуринью до сих пор неплохой тренер, но, наверное, уже не более того. Под его руководством «Тоттенхэм» дошел до финала Кубка Лиги, а «Рома» выиграла первый трофей за 14 лет, но на этом все. Ни лондонцы, ни римляне не попали в Лигу чемпионов. Дальше еще хуже. «Фенербахче» не обыграл ни одного соперника из первой 6-ки Суперлиги Турции. Кроме того, стамбульцы дважды не пробились в основную сетку ЛЧ. Возвращение в «Бенфику» также оказалось неудачным. За тур до завершения чемпионата «орлы» идут 3-ми. Да, ни одного поражения, однако 11 ничьих. По этому показателю лиссабонцы лидируют в лиге вместе еще с 6-ю клубами, три из которых занимают места с 15-го по 18-е (всего в чемпионате 18 команд). В Кубке Лиги «Бенфика» в полуфинале вылетела, уступив «Браге», в Кубке Португалии – в четвертьфинале, проиграв «Порту».
Возможно, Флорентино Перес рассчитывает на авторитет Жозе, что именно португалец сможет успокоить атмосферу, помирить Орельена Тчуамэни и Федерико Вальверде, отменить петицию по продаже Килиана Мбаппе, а также пресечь возможные будущие конфликты. Однако первый заход Моуринью в «Реал» завершился скандалом с легендами клуба: Икером Касильясом и Серхио Рамосом.
Атмосфера в раздевалке, конечно, имеет огромное значение, но игра на поле – не меньшее. «Особенный» уже не кажется тем, кто может поставить команде яркий футбол, который принесет результат и трофеи. Жозе сейчас – это, скорее, о зрелищности в моменте, как гол Анатолия Трубина на последних секундах, но не о стабильности в течение сезона. «Реал» под руководством Моуринью может даже не проиграть ни одного матча в Ла Лиге, может выиграть оба Эль-Класико, но не станет чемпионом, ведь сделает примерно 10 ничьих и будет терять очки во встречах с условными «Эльче», «Алавесом» и «Хетафе».
Нет уверенности, что The Special One сможет разобрать пазл с сочетанием на поле Мбаппе и Винисиуса и найдет для команды именно тех игроков, которые качественно закроют проблемные позиции в защите. И так, снова возвращаясь к первому приезду португальца в Мадрид, вспоминается не только титул в сезоне-2011/2012, но и поражение в Эль-Класико 0:5. А еще фраза на пресс-конференции после 1:4 в полуфинале ЛЧ с «Боруссией» (Дортмунд): «Меня любят некоторые клубы, особенно один. В Испании все по-другому, некоторые люди меня ненавидят, и многие из них находятся в этой комнате для прессы».
Что ж, наверное, не наилучшая идея возвращаться туда, где тебя ненавидят, не правда ли?
Игорь ЯВКИН
команда посипалась, гравці між собою розіср...сь.
Два роки підряд Барса зверху - Реал знизу. )
А в сезоні 2023/24 Реал випередив Барсу на 10 балів.