Моуринью – едва ли не наихудший выбор. Реал ждет еще один сезон без трофеев

В любом клубе успехи и неудачи зависят от тренеров, игроков, спортивного директора и президента. В «Реале» последние две должности занимает Флорентино Перес. Вернее, спортивного директора как такового в Мадриде нет совсем. Как нет и совета директоров, где бы решения принимались взвешенно, консолидированно и консенсусом. В «Галактикос» на все это есть только воля президента, который иногда сам не знает, чего хочет.

Казалось, Пересу нравится организованный хаос, в который команда играла под руководством Зинедина Зидана и Карло Анчелотти. Оба ушли, и Флорентино, вроде бы, потребовал выстроить систему на годы, пригласив Хаби Алонсо. Однако даже когда «сливочные» боролись за все трофеи, демонстрировали неплохой футбол, а сам Алонсо постепенно строил собственный стиль и систему, он был уволен.

Конечно, всем понятно, что Перес – это человек, не желающий ждать годы, но зачем тогда было назначать того, кто даст результат точно не в первый сезон? Вспомним дебютные кампании Гвардиолы в «Манчестер Сити» и Клоппа в «Ливерпуле». Под приход Пепа «горожане» истратили около 200 млн евро на трансферы, и это был первый и пока последний сезон команды без трофеев под руководством испанца. Тогда «Сити» стал 3-м в АПЛ и вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов. «Ливерпуль» вообще дебютный сезон Клоппа завершил 8-м, проиграв финалы Лиги Европы и Кубка Лиги.

Хорошо, если системность не подходит, то, очевидно, приглашать Клоппа в Мадрид не стоит. Относительно Альваро Арбелоа, кажется, почти всем было понятно, что он лишь до конца сезона. Ныне свободные Раньери и Пеллегрини – точно не вариант, учитывая напряженную атмосферу в раздевалке. Клаудио и Мануэль слишком мягки. Возможно, Дидье Дешам? Однако сейчас его мысли точно не о клубном футболе. Лионель Скалони? Наверное, чуть ли не лучший вариант на бумаге, тем более, что сумел найти подход к таким звездам, как Месси, Ди Мария и Отаменди. Однако он также концентрируется только на предстоящем чемпионате мира. А Перес хочет того, кто будет думать о «Реале» уже сейчас. Мы все прекрасно помним историю о Хулене Лопетеги, который тайно подписал контракт с Королевским клубом перед ЧМ-2018, из-за чего был досрочно уволен. Возможно, Энцо Мареска, Томас Франк, Гарет Саутгейт, Дженнаро Гаттузо или даже Рубен Аморим были бы не худшими вариантами, но... Флорентино выбрал «The Special One».

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Действительно ли он «Особенный»? Кажется, что уже давно нет. За последние 8 лет у Жозе только один трофей – победа в Лиге Конференций с «Ромой». Такой себе послужной список. Моуринью до сих пор неплохой тренер, но, наверное, уже не более того. Под его руководством «Тоттенхэм» дошел до финала Кубка Лиги, а «Рома» выиграла первый трофей за 14 лет, но на этом все. Ни лондонцы, ни римляне не попали в Лигу чемпионов. Дальше еще хуже. «Фенербахче» не обыграл ни одного соперника из первой 6-ки Суперлиги Турции. Кроме того, стамбульцы дважды не пробились в основную сетку ЛЧ. Возвращение в «Бенфику» также оказалось неудачным. За тур до завершения чемпионата «орлы» идут 3-ми. Да, ни одного поражения, однако 11 ничьих. По этому показателю лиссабонцы лидируют в лиге вместе еще с 6-ю клубами, три из которых занимают места с 15-го по 18-е (всего в чемпионате 18 команд). В Кубке Лиги «Бенфика» в полуфинале вылетела, уступив «Браге», в Кубке Португалии – в четвертьфинале, проиграв «Порту».

Возможно, Флорентино Перес рассчитывает на авторитет Жозе, что именно португалец сможет успокоить атмосферу, помирить Орельена Тчуамэни и Федерико Вальверде, отменить петицию по продаже Килиана Мбаппе, а также пресечь возможные будущие конфликты. Однако первый заход Моуринью в «Реал» завершился скандалом с легендами клуба: Икером Касильясом и Серхио Рамосом.

Атмосфера в раздевалке, конечно, имеет огромное значение, но игра на поле – не меньшее. «Особенный» уже не кажется тем, кто может поставить команде яркий футбол, который принесет результат и трофеи. Жозе сейчас – это, скорее, о зрелищности в моменте, как гол Анатолия Трубина на последних секундах, но не о стабильности в течение сезона. «Реал» под руководством Моуринью может даже не проиграть ни одного матча в Ла Лиге, может выиграть оба Эль-Класико, но не станет чемпионом, ведь сделает примерно 10 ничьих и будет терять очки во встречах с условными «Эльче», «Алавесом» и «Хетафе».

Нет уверенности, что The Special One сможет разобрать пазл с сочетанием на поле Мбаппе и Винисиуса и найдет для команды именно тех игроков, которые качественно закроют проблемные позиции в защите. И так, снова возвращаясь к первому приезду португальца в Мадрид, вспоминается не только титул в сезоне-2011/2012, но и поражение в Эль-Класико 0:5. А еще фраза на пресс-конференции после 1:4 в полуфинале ЛЧ с «Боруссией» (Дортмунд): «Меня любят некоторые клубы, особенно один. В Испании все по-другому, некоторые люди меня ненавидят, и многие из них находятся в этой комнате для прессы».

Что ж, наверное, не наилучшая идея возвращаться туда, где тебя ненавидят, не правда ли?

Игорь ЯВКИН