Кудровка – Рух. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 28-го тура УПЛ начнется в 13:00
14 мая в 13:00 по киевскому времени начнется матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кудровка» и «Рух».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Максим Козыряцкий из Запорожья. Матч пройдет в Ровно на стадионе Авангард.
Стали известны стартовые составы на матч Кудровка – Рух:
Кудровка: Яшков, Коллахуазо, Векляк, Фарина, Мачелюк, Думанюк, Кая Макоссо, Сторчоус, Глущенко, Овусу, Козак
Рух: Клименко, Копына, Слюсар, Роман, Пидгурский, Бойко, Притула, Таллес, Диалло, Алмазбеков, Невес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Изаки Силва может перейти в «Ювентус»
Моуриньо станет наставником «бланкос»