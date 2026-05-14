Кудровка – Рух. Стали известны стартовые составы на игру

Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 12:20 | Обновлено 14 мая 2026, 12:46
Матч 28-го тура УПЛ начнется в 13:00

Коллаж Sport.ua

14 мая в 13:00 по киевскому времени начнется матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кудровка» и «Рух».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Максим Козыряцкий из Запорожья. Матч пройдет в Ровно на стадионе Авангард.

Стали известны стартовые составы на матч Кудровка – Рух:

Кудровка: Яшков, Коллахуазо, Векляк, Фарина, Мачелюк, Думанюк, Кая Макоссо, Сторчоус, Глущенко, Овусу, Козак

Рух: Клименко, Копына, Слюсар, Роман, Пидгурский, Бойко, Притула, Таллес, Диалло, Алмазбеков, Невес

Дмитрий Вус
Рух давай покажи клас на кінець
