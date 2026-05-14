  4. Во Франции оценили игру Забарного после победы ПСЖ в чемпионате Франции
14 мая 2026, 10:22 | Обновлено 14 мая 2026, 10:59
Во Франции оценили игру Забарного после победы ПСЖ в чемпионате Франции

Защитник сборной Украины провел убедительный матч и помог команде одолеть «Ланс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 13 мая, состоялся перенесенный матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Ланс» и ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 2:0 и стали победителями Лиги 1.

В составе парижского клуба на поле вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который сыграл 90 минут, сделал 104 касания к мячу, 2 отбора, 6 выносов, 10 подборов, выиграл 6 дуэлей из 9, заблокировал 4 удара.

Французская пресса назвала 23-летнего футболиста одним из ключевых игроков этого противостояния, который помог досрочно завоевать золотые награды элитного дивизиона:

«Илья Забарный провел качественный матч, надежно сыграл в обороне, делал регулярные мощные рывки и выносил мяч после опасных ударов по воротам ПСЖ», – остались в восторге журналисты.

ПСЖ набрал 76 баллов и на девять пунктов оторвался от ближайшего преследователя. Следующий поединок Лиги 1 против «Парижа» не будет иметь никакого турнирного значения для команды Луиса Энрике.

Николай Тытюк Источник: Le Parisien
