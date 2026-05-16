Забарному вынесли вердикт во Франции после матча за чемпионство

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, обыграв «Ланс» со счётом 2:0 в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1.

Французское издание Canal Supporters положительно оценило выступление украинского защитника Ильи Забарного. В материале отмечается, что защитник провел насыщенный матч, надежно действовал в центре защиты и регулярно подстраховывал партнеров.

Также журналисты отметили его сейв головой после удара Весли Саида в первом тайме и важный блок удара Аллана Сен-Максимена на 73-й минуте. В то же время украинец получил желтую карточку в конце первой половины игры.