  4. Забарному вынесли вердикт во Франции после матча за чемпионство
Франция
16 мая 2026, 01:32 | Обновлено 16 мая 2026, 01:47
Забарному вынесли вердикт во Франции после матча за чемпионство

Илья помог парижанам защитить титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, обыграв «Ланс» со счётом 2:0 в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1.

Французское издание Canal Supporters положительно оценило выступление украинского защитника Ильи Забарного. В материале отмечается, что защитник провел насыщенный матч, надежно действовал в центре защиты и регулярно подстраховывал партнеров.

Также журналисты отметили его сейв головой после удара Весли Саида в первом тайме и важный блок удара Аллана Сен-Максимена на 73-й минуте. В то же время украинец получил желтую карточку в конце первой половины игры.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Крутой матч провел, лично сейв сделал. Перед голом Лиона видно как он командует защитной линии выйти и как раз благодаря тому, что они это вовремя делают, гол забивается из офсайда. Единственное что уже в самом конце при 2:0 лажанул и чуть не привез, но обошлось. 
Энрике грамотно делает ротацию, нагружая защитников более-менее равномерно, потому все в тонусе и имеют достаточно игрового времени. 
