Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Франция
13 мая 2026, 20:38 |
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью

Футболист может вернуться в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский футболист Илья Забарный может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Сергей Тищенко, «ПСЖ» может этим летом отдать украинца в аренду. Одним из его направлений может стать чемпионат Англии по футболу, где он в свое время играл за «Борнмут».

В текущем сезоне в активе Забарного 34 матча и один гол. Илья имеет регулярную игровую практику в Лиге 1, но не играет в Лиге чемпионов.

Ранее Забарный попал в рейтинг футболистов сборной Украины, получающих самые высокие зарплаты в европейских клубах.

Джерело - Тищенко Сергій. Все зрозуміло
"Відомо, що чекає на Іллю"
далі:
"МОЖЕ віддати в оренду", "одним із напрямків МОЖЕ стати" ,“МОЖЕ залишити клуб".
Фабріціо Романо на стероїдах  бл
Може залишити, а може, і ні. Є слух, що маркіньос йде з ПСЖ  в/а через свої постійні травми. Тому йому потрібна заміна. Якщо віддаватимуть Іллю - то потрібно буде 2 ЦЗ. Питання...
