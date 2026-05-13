Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Футболист может вернуться в АПЛ
Украинский футболист Илья Забарный может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает журналист Сергей Тищенко, «ПСЖ» может этим летом отдать украинца в аренду. Одним из его направлений может стать чемпионат Англии по футболу, где он в свое время играл за «Борнмут».
В текущем сезоне в активе Забарного 34 матча и один гол. Илья имеет регулярную игровую практику в Лиге 1, но не играет в Лиге чемпионов.
Ранее Забарный попал в рейтинг футболистов сборной Украины, получающих самые высокие зарплаты в европейских клубах.
"МОЖЕ віддати в оренду", "одним із напрямків МОЖЕ стати" ,“МОЖЕ залишити клуб".
Фабріціо Романо на стероїдах бл