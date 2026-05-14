Ребров получил роскошное предложение снова стать тренером
Тренер может вернуться в чемпионат ОАЭ
Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру на клубном уровне.
Как отмечает источник, у тренера на данный момент уже есть официальные предложения, и он скоро сделает свой выбор. В Реброве заинтересованы два клуба из чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов и греческий «Панатинаикос».
Ребров ранее работал в ОАЭ, где с 2021 по 2023 год возглавлял «Аль-Айн» и выиграл с клубом чемпионат и национальный кубок.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
