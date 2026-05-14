  4. Ребров получил роскошное предложение снова стать тренером
Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру на клубном уровне.

Как отмечает источник, у тренера на данный момент уже есть официальные предложения, и он скоро сделает свой выбор. В Реброве заинтересованы два клуба из чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов и греческий «Панатинаикос».

Ребров ранее работал в ОАЭ, где с 2021 по 2023 год возглавлял «Аль-Айн» и выиграл с клубом чемпионат и национальный кубок.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
