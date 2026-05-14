Арда ТУРАН: «Самое важное – сохранить человеческие жизни»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (3:1) в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Первый вопрос касается гола Алаа Грама. Может ли он стать голом тура и вообще ожидали ли вы от него такого удара?

– Прежде всего я рад профессиональному росту Алаа Грама. Не скажу, что это было неожиданно, ведь он и раньше подобным образом выделялся на тренировках. Возможно, меня несколько застало врасплох то, что он решился пробить так в официальном матче. Но это даже лучше для нас, потому что игроки на поле, особенно атакующие, должны забивать и отдавать ассисты, и сегодня Алаа Грам стал прекрасным примером для партнеров. Я безоговорочно убежден в его росте и в том, что так будет продолжаться и в будущем.

– Еще немного о персональных моментах. У вас уже турнирное спокойствие, можете экспериментировать, пробовать что-то. Баглай – в воротах, он сегодня круто спас в конце матча, Назарина снова в центре защиты, ну и Швед выходит в третий раз в сезоне УПЛ и забивает. Можете немного сказать о них?

– Прежде всего я чрезвычайно рад за Ростислава Баглая, могу только бесконечно благодарить наш вратарский цех, который достойно подготовил его к дебюту на профессиональном уровне. Егор Назарина – игрок, который всегда нацелен на чужие ворота и, независимо от своей позиции на поле, постоянно ориентирован на то, чтобы продвигать мяч, оказываться как можно ближе к чужим воротам. Это недооцененная черта в современном футболе, но чрезвычайно важная и фундаментальная, по моему убеждению. Кроме того, у него очень хорошо поставлен удар издали, поэтому сочетание этих навыков очень полезно в командной игре. Что касается Марьяна Шведа, то я также безмерно рад за него: он тот футболист, который не получал много игрового времени в этом сезоне, но при этом чрезвычайно впечатлял меня своим профессиональным отношением, уважением к тренировочному процессу. Он всегда сохранял позитив, никоим образом не портил атмосферу в команде, в раздевалке, а постоянно помогал игрокам рядом с ним чувствовать себя на высоте, поэтому я безмерно благодарен ему за это и могу только поаплодировать и выразить уважение за его старания.

– В этом сезоне, кажется, вам впервые приходится выводить команду на поле четыре раза из-за воздушной тревоги. Каким для вас как тренера является этот опыт, насколько это сложно?

– Конечно, чрезвычайно печальные обстоятельства для проведения футбольного матча, и, уверен, это условия, близкие к невозможным. На самом деле, в какой-то момент нас проинформировали, что игру перенесут на завтра: кто-то из наших игроков уже успел поужинать, кто-то – сходить в душ, поэтому конкретно в этом противостоянии мы делали все, чтобы не быть атакованными войной. И в подобных жизненных эпизодах, я убежден, победа, ничья или поражение уже не имеют такого значения. В жизни есть вещи, более важные, чем футбол. У нас очень разнообразный, интернациональный состав: бразильцы, украинцы, представители других наций, и о всех мы должны были позаботиться. Многим из наших молодых игроков приходится впервые в жизни сталкиваться с чем-то подобным, поэтому обстоятельства, которые это сопровождают, ужасны. И я должен еще раз подчеркнуть, что результат в таких обстоятельствах не играет роли, самое важное – сохранить человеческие жизни. Очень рад, что нам все-таки удалось победить в матче, вместе с тем очень грустно, что наши дети, в целом люди в Украине, вынуждены переживать это. Подобные эпизоды могут повлиять на любой, самый неожиданный момент жизни. Поэтому это очень тяжело, и, к сожалению, нет какой-то положительной стороны обсуждения в этом вопросе. Искренне надеюсь, что эти ужасы войны закончатся как можно скорее.