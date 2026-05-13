Эпицентр продлит контракт с героем матча против Полесья
Никита Федотов еще год проведет в Эпицентре
Зимой каменец-подольский «Эпицентр» оформил довольно неожиданный трансфер – из «Буковины-2» в клуб УПЛ перешел Никита Федотов. Впрочем, 25-летний вратарь постепенно начал оправдывать доверие тренерского штаба.
Во вторник Федотов провел сильный матч против «Полесья», помог команде одержать победу (3:2) и отразил скандальный пенальти в компенсированное время. Действующее соглашение голкипера рассчитано до завершения сезона, однако вратарь должен остаться в команде, по меньшей мере, еще на год.
В контракте Федотова с «Эпицентром» есть опция продления еще на один сезон. Никита провел за «Эпицентр» два матча в УПЛ и пропустил шесть мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб может сэкономить на выплате бонусов за Бленуце
Коуч «волков» пояснил, почему не играл Евгений Волынец