Эпицентр продлит контракт с героем матча против Полесья

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 23:26
Никита Федотов еще год проведет в Эпицентре

ФК ЮКСА. Никита Федотов

Зимой каменец-подольский «Эпицентр» оформил довольно неожиданный трансфер – из «Буковины-2» в клуб УПЛ перешел Никита Федотов. Впрочем, 25-летний вратарь постепенно начал оправдывать доверие тренерского штаба.

Во вторник Федотов провел сильный матч против «Полесья», помог команде одержать победу (3:2) и отразил скандальный пенальти в компенсированное время. Действующее соглашение голкипера рассчитано до завершения сезона, однако вратарь должен остаться в команде, по меньшей мере, еще на год.

В контракте Федотова с «Эпицентром» есть опция продления еще на один сезон. Никита провел за «Эпицентр» два матча в УПЛ и пропустил шесть мячей.

Руслан Полищук Источник: Inside UPL
