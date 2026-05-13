Вратарь Эпицентра рассказал о пенальти и сенсационной победе над Полесьем

Голкипер «Эпицентра» Никита Федотов в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 28-го тура УПЛ с одним из лидеров чемпионата – «Полесьем», в котором его команда одержала победу – 3:2.

– О том, что мне доверят пост №1, узнал за два дня до матча от Александра Бандуры, который отвечает за подготовку вратарей. Мне сложно сказать, почему главный тренер Сергей Нагорняк решил, что буду играть именно я, хотя считаю, что в «Эпицентре» – три равноценных кипера и благодаря острой конкуренции за место.

Вообще это был мой второй поединок за «Эпицентр». Дебютировал я в 17 туре 27 февраля с «Динамо», когда, к сожалению, разгромно проиграли – 0:4.

– В этот раз ты тоже не оставил свои ворота нетронутыми, но это не помешало тебе стать одним из героев противостояния.

– «Полесье» сейчас на виду и является незаурядным раздражителем. Впрочем, нам и не нужно было как-то настраиваться по особому, потому что «Эпицентр» вел упорную борьбу за сохранение «прописки» в элите. Я счастлив, что не подвел.

– Когда было тяжелее всего?

– В конце первого тайма, когда парировал коварный удар Николая Гайдучика, еще в одном моменте меня подстраховал Игорь Кирюханцев, который в падении отразил мяч, летевший в пустые ворота.

Однако еще жарче стало у наших ворот, когда «Эпицентр» забил во второй раз. Вообще счет – 2:0 очень обманчивый. Вроде бы и обладаешь значительным преимуществом, но один пропущенный мяч сразу возвращает интригу и психологическое преимущество уже на стороне визави. Так случилось и на этот раз, когда за короткое время мы дважды пропустили. Все же последнее слово было за нами, когда испанский легионер Сифуэнтес реализовал пенальти и установил итоговый счет – 3:2.

– Но все могло закончиться иначе, если бы «Полесье» в компенсированное время реализовало 11-метровый.

– Я не хочу быть втянутым в дискуссию, справедливо ли был пенальти назначен в наши ворота. Пусть с этим определяется Комитет арбитров УАФ. Когда же рефери указал на 11-метровую отметку, то я был уверен, что будет пробивать Руслан Бабенко, ведь еще один штатный пенальтист Алексей Гуцуляк уже был заменен. Я владел информацией, как они исполняют удары. Однако неожиданно пенальти решил пробивать Эдуард Сарапий. У меня была возможность пообщаться с Александром Бандурой, и он уточнил, чтобы я реагировал по удару. Так и вышло. Возможно, моя невозмутимость сбила с толку Сарапия, он пробил на удобной для меня высоте и я выиграл эту такую ​​важную дуэль.

– Ты можешь назвать себя специалистом по отражению пенальти?

– Пока чаще пропускал. Сейчас в моем активе кроме этого пенальти еще две выигранные дуэли, когда выступал за клуб ЮКСА во Второй лиге.

– Что говорил после матча в раздевалке Сергей Нагорняк?

– Сказал, что все мы – молодцы. Приятно было слышать.

– Уже через несколько дней «Эпицентр» будет играть с «Металлистом 1925». Снова выйдешь с первых минут?

– Это не мне решать. Я уверен в своих силах. Добавляет уверенности и то, что «Эпицентр» уже справился с главной задачей: продолжит выступления в элитном дивизионе.