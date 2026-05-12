Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 21:29 | Обновлено 12 мая 2026, 22:15
Нападающий Эпицентра прокомментировал сенсационную победу над Полесьем

Команда Нагорняка прервала серию без побед

ФК Эпицентр. Вадим Сидун

Один из лидеров «Эпицентра» Вадим Сидун эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде в 28-м туре УПЛ одержать верх над «Полесьем» (3:2):

«Обеим командам крайне нужны были три очка. Нам, чтобы гарантировать продолжение «прописки» в элите, а «Полесью», чтобы приблизиться к столь желанным серебряным медалям. Неудивительно, что соперники были настроены на атаку.

В первом тайме ближе к голу были гости, но мы выстояли. И, как награда за стойкость – красавец-гол испанского легионера «Эпицентра» Сифуэнтеса сразу после перерыва. Конечно, это придало нам уверенности в своих силах, позволило действовать раскованнее.

Не переоценили ли мы свои силы, когда счет стал 2:0 в нашу пользу? Нет, только, пожалуй, стоило более сконцентрированно действовать у своих ворот, но поскольку соперничество шло в равной борьбе, то все могло случиться. К сожалению, дважды пропустили, но то, что с боевыми качествами у нас все в порядке, подтвердило то, что мы не растерялись и снова вышли вперед. И, на мой взгляд, если бы в конце добавленного времени полищуки реализовали пенальти и восстановили паритет, то это было бы несправедливо.

Во втором тайме мы создали достаточно голевых моментов. Однако на высоте был наш вратарь Никита Федотов, который отразил удар с 11-метровой отметки.

Я не считаю нашу победу сенсационной. Мы очень довольны, хотя я не могу сказать, что это был лучший матч «Эпицентра» в текущем сезоне. Только немного обидно, что на этот раз я ушел с поля без своего гола».

На данный момент в активе подопечных Сергея Нагорняка 30 очков, они занимают 11 место в чемпионате.

