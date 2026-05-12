Нападающий Эпицентра прокомментировал сенсационную победу над Полесьем

Один из лидеров «Эпицентра» Вадим Сидун эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде в 28-м туре УПЛ одержать верх над «Полесьем» (3:2):

«Обеим командам крайне нужны были три очка. Нам, чтобы гарантировать продолжение «прописки» в элите, а «Полесью», чтобы приблизиться к столь желанным серебряным медалям. Неудивительно, что соперники были настроены на атаку.

В первом тайме ближе к голу были гости, но мы выстояли. И, как награда за стойкость – красавец-гол испанского легионера «Эпицентра» Сифуэнтеса сразу после перерыва. Конечно, это придало нам уверенности в своих силах, позволило действовать раскованнее.

Не переоценили ли мы свои силы, когда счет стал 2:0 в нашу пользу? Нет, только, пожалуй, стоило более сконцентрированно действовать у своих ворот, но поскольку соперничество шло в равной борьбе, то все могло случиться. К сожалению, дважды пропустили, но то, что с боевыми качествами у нас все в порядке, подтвердило то, что мы не растерялись и снова вышли вперед. И, на мой взгляд, если бы в конце добавленного времени полищуки реализовали пенальти и восстановили паритет, то это было бы несправедливо.

Во втором тайме мы создали достаточно голевых моментов. Однако на высоте был наш вратарь Никита Федотов, который отразил удар с 11-метровой отметки.

Я не считаю нашу победу сенсационной. Мы очень довольны, хотя я не могу сказать, что это был лучший матч «Эпицентра» в текущем сезоне. Только немного обидно, что на этот раз я ушел с поля без своего гола».

На данный момент в активе подопечных Сергея Нагорняка 30 очков, они занимают 11 место в чемпионате.