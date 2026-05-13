  4. Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
13 мая 2026, 23:10
Бруниньо больше не хочет играть за «Атлетико Паранаэнсе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо

Бразильский вингер Бруниньо, трансфер которого официально оформил донецкий «Шахтер», больше не хочет выступать за «Атлетико Паранаэнсе».

Как сообщает источник, футболист попросил руководство клуба не привлекать его к матчам после завершения трансфера в украинский клуб.

Из-за этого Бруниньо не попал в заявку команды на матч Кубка Бразилии против «Атлетико Гояниенсе» и не отправился вместе с командой в Гоянию.

Чемпион Украинской Премьер-лиги «Шахтер» подписал с 17-летним футболистом контракт на три года. Бразилец присоединится к команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

