Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб

Бразильский вингер Бруниньо, трансфер которого официально оформил донецкий «Шахтер», больше не хочет выступать за «Атлетико Паранаэнсе».

Как сообщает источник, футболист попросил руководство клуба не привлекать его к матчам после завершения трансфера в украинский клуб.

Из-за этого Бруниньо не попал в заявку команды на матч Кубка Бразилии против «Атлетико Гояниенсе» и не отправился вместе с командой в Гоянию.

Чемпион Украинской Премьер-лиги «Шахтер» подписал с 17-летним футболистом контракт на три года. Бразилец присоединится к команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.