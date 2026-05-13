  4. Экс-звезда сборной Аргентины снова ищет кого бы потренировать
13 мая 2026, 22:39 | Обновлено 13 мая 2026, 22:52
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Тевес

Бывший игрок «Вест Хэма», «МЮ», «Манчестер Сити», «Ювентуса» и сборной Аргентины Карлос Тевес снова остался без работы. Аргентинский клуб «Тальерес» отказался подписывать новый контракт с 42-летним специалистом. С июля прошлого года «Тальерес» под руководством Тевеса провел 35 матчей: 13 побед, 11 ничьих и 11 поражений.

В июне 2022 года вспыльчивый нападающий возглавил аргентинский клуб «Росарио Сентраль», но его пребывание на посту оказалось относительно недолгим, поскольку Тевес покинул клуб всего через пять месяцев (шесть побед, десять ничьих и восемь поражений). В августе 2023 года он был назначен главным тренером «Индепендьенте», где проработал один год.

Учитывая его выдающуюся игровую карьеру (76 матчей за сборную Аргентины), многие клубы могут захотеть рискнуть и заполучить современную звезду.

