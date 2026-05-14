Игорь Костюк выступил с заявлением о Матвее Пономаренко
Киевляне работают над тем, чтобы вернуть бомбардира на поле
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк высказался о ситуации вокруг Матвея Пономаренко, который пропустил второй матч подряд из-за травмы.
– Снова в заявке не появился Матвей Пономаренко. Увидим ли мы его на поле до конца сезона?
– Работаем над тем, чтобы зрители еще увидели его в игре в этом сезоне.
В нынешнем сезоне Пономаренко демонстрирует впечатляющую статистику в чемпионате Украины: форвард провел 14 матчей и забил 12 голов.
Ранее Пономаренко сообщил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
