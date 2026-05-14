Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Костюк выступил с заявлением о Матвее Пономаренко
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 08:32 | Обновлено 14 мая 2026, 09:08
1048
0

Игорь Костюк выступил с заявлением о Матвее Пономаренко

Киевляне работают над тем, чтобы вернуть бомбардира на поле

14 мая 2026, 08:32 | Обновлено 14 мая 2026, 09:08
1048
0
Игорь Костюк выступил с заявлением о Матвее Пономаренко
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк высказался о ситуации вокруг Матвея Пономаренко, который пропустил второй матч подряд из-за травмы.

– Снова в заявке не появился Матвей Пономаренко. Увидим ли мы его на поле до конца сезона?

– Работаем над тем, чтобы зрители еще увидели его в игре в этом сезоне.

В нынешнем сезоне Пономаренко демонстрирует впечатляющую статистику в чемпионате Украины: форвард провел 14 матчей и забил 12 голов.

Ранее Пономаренко сообщил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

По теме:
Александр КАРАВАЕВ: «Хочется, чтобы это произошло как можно быстрее»
Ростислав БАГЛАЙ: «Я очень доволен уровнем игры»
Арда ТУРАН: «Самое важное – сохранить человеческие жизни»
Динамо Киев Матвей Пономаренко травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!
Футбол | 13 мая 2026, 23:59 29
ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!
ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!

13 мая парижане в 29-м туре чемпионата одолели ближайших преследователей со счетом 2:0

Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Теннис | 13 мая 2026, 23:23 85
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 13.05.2026, 19:22
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 13.05.2026, 18:29
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Легенда Динамо Хацкевич нашел усиление для Полесья
Футбол | 14.05.2026, 06:32
Легенда Динамо Хацкевич нашел усиление для Полесья
Легенда Динамо Хацкевич нашел усиление для Полесья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
13.05.2026, 08:38 3
Футбол
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27 26
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 53
Бокс
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 54
Хоккей
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 21
Футбол
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем