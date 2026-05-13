Экс-полузащитник сборной Украины: «Статистика Пономаренко впечатляет»

Эдуард Цихмейструк – о форварде «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Молодой нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко демонстрирует на редкость результативную игру в весенней части нынешнего чемпионата. Почти в каждом матче он не уходит с поля без забитого мяча, что еще в первый месяц весны позволило ему быть вызванным в ряды национальной сборной. В первом же матче в ее составе Пономаренко также отличился голом в ворота Швеции. Забивал он в текущем розыгрыше Кубка Украины, выведя столичную команду в финал.

Мнением по поводу появления на украинском футбольном небосводе забивного форварда со Sport.ua поделился экс-игрок «ЦСКА-Борисфен», донецкого «Металлурга», «Ильичевца», «Зари» и «Ворсклы» Эдуард Цихмейструк.

– Чем бы объяснили такой завидный всплеск результативности Пономаренко?

– Максимальным доверием. Ведь когда есть доверие, то вскоре приходят первые голы. А потом появляется уверенность. Пономаренко в хорошем понимании – наглый форвард, и мяч, который он забил «Шахтеру», говорит о его умении делать это в любом стиле. Согласитесь, не каждый игрок в 20-летнем возрасте решил бы пробивать с центра поля. А у Матвея, как мне кажется, нет авторитетов – и это ему помогает. Следует отметить, что он проявляет себя не только как забивной форвард, но и ассистент. Вспомните хотя бы тот же матч с «Шахтером», когда сыграв мастерски у чужих ворот, Пономаренко все сделал для того, чтобы выложить мяч под удар Яцыку. Так что если у нападающего «Динамо» и дальше будет все в порядке – не будут травм и будет доверие, то он будет выглядеть еще лучше. Хотя и сейчас его статистика впечатляет.

Ранее стало известно, почему Костюк не включил Пономаренко в заявку «Динамо».

Андрей Писаренко
