Стало известно, почему Костюк не включил Пономаренко в заявку Динамо

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко не попал в заявку команды на матч 28-го тура против «Колоса», который состоится 13 мая.

Талантливый нападающий пропустил предыдущий поединок с черкасским ЛНЗ (0:0) из-за микроповреждения, которое получил на тренировке.

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк решил не форсировать возвращение одного из ключевых футболистов и поберечь игрока на финал Кубка Украины против «Чернигова».

«Динамо» имеет шанс попасть в Лигу Европы, если сумеет одержать победу 20 мая на «Арене-Львов». В чемпионате киевский клуб занимает четвертое место.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду и забил 15 голов. Форвард занимает первое место в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-лиги.