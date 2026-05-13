Стало известно, почему Костюк не включил Пономаренко в заявку Динамо
Форвард киевского клуба вернется на поле в финале Кубка Украины
Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко не попал в заявку команды на матч 28-го тура против «Колоса», который состоится 13 мая.
Талантливый нападающий пропустил предыдущий поединок с черкасским ЛНЗ (0:0) из-за микроповреждения, которое получил на тренировке.
Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк решил не форсировать возвращение одного из ключевых футболистов и поберечь игрока на финал Кубка Украины против «Чернигова».
«Динамо» имеет шанс попасть в Лигу Европы, если сумеет одержать победу 20 мая на «Арене-Львов». В чемпионате киевский клуб занимает четвертое место.
В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду и забил 15 голов. Форвард занимает первое место в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-лиги.
