  4. Стало известно, почему Костюк не включил Пономаренко в заявку Динамо
13 мая 2026, 15:27 | Обновлено 13 мая 2026, 15:34
Стало известно, почему Костюк не включил Пономаренко в заявку Динамо

Форвард киевского клуба вернется на поле в финале Кубка Украины

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко не попал в заявку команды на матч 28-го тура против «Колоса», который состоится 13 мая.

Талантливый нападающий пропустил предыдущий поединок с черкасским ЛНЗ (0:0) из-за микроповреждения, которое получил на тренировке.

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк решил не форсировать возвращение одного из ключевых футболистов и поберечь игрока на финал Кубка Украины против «Чернигова».

«Динамо» имеет шанс попасть в Лигу Европы, если сумеет одержать победу 20 мая на «Арене-Львов». В чемпионате киевский клуб занимает четвертое место.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду и забил 15 голов. Форвард занимает первое место в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-лиги.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Колос Ковалевка Динамо - Колос Матвей Пономаренко Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
Ну давайте начистоту, неужели нынешнее Динамо в состоянии пройти квалификацию ЛЕ? Да нифига подобного. Хотите минусуйте,но это реальность
Как я  и предполагал. Что бы раньше не сломался. Это же Чернииииигов!
Ахахаххах диряві ще просіть перенести матчі УПЛ, а то проти оснанньої команди 1 ліги боїтесь грати 🤣
