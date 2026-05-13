Без Пономаренко, но с Ярмоленко. Состав Динамо на матч УПЛ

13 мая в 15:30 начнется матч чемпионата Украины между Динамо и Колосом в рамках 28 тура УПЛ.

В турнирной таблице киевляне набрали 48 очков и находятся на четвертой позиции, тогда как Колос имеет 46 пунктов.

Стали известны стартовые составы.

Динамо: Нещерет, Караваев, Захарченко, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Ярмоленко, Буяльский, Яцык, Волошин, Герреро

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Кане, Тахири