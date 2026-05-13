Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Пономаренко, но с Ярмоленко. Состав Динамо на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 14:51 | Обновлено 13 мая 2026, 15:06
1742
6

Без Пономаренко, но с Ярмоленко. Состав Динамо на матч УПЛ

Киевляне сыграют против Колоса

13 мая 2026, 14:51 | Обновлено 13 мая 2026, 15:06
1742
6 Comments
Без Пономаренко, но с Ярмоленко. Состав Динамо на матч УПЛ
ФК Колос

13 мая в 15:30 начнется матч чемпионата Украины между Динамо и Колосом в рамках 28 тура УПЛ.

В турнирной таблице киевляне набрали 48 очков и находятся на четвертой позиции, тогда как Колос имеет 46 пунктов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы.

Динамо: Нещерет, Караваев, Захарченко, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Ярмоленко, Буяльский, Яцык, Волошин, Герреро

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Кане, Тахири

По теме:
Владимир МУЛИК: «Тренерский штаб и партнеры по команде поздравили»
Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Всегда хотелось забить за первую команду»
В Полесье лаконично обратились к легенде донецкого Шахтера
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(61)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
Футбол | 13 мая 2026, 09:42 20
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны
Виктор Цыганков может стать игроком 36-кратного чемпиона страны

Украинец может продолжить карьеру в «Аяксе»

«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
Футбол | 12 мая 2026, 18:17 2
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии

Стефан Борсон ожидает сокращения срока дисквалификации для Михаила

Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Футбол | 13.05.2026, 04:27
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13.05.2026, 06:54
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Футбол | 13.05.2026, 11:49
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
травмованих бережуть на фінал кубка
Ответить
0
Як би на пенальку в ворота Колоса логічно ставити. Але спочатку на гол від Ярмоленка. Не получиться з гри - організують для майбутнього рекордсмена одинадцятиметровий
Ответить
-1
Без Пономаренко Динамо - хромая утка.
Ответить
-6
пономаренко  і редушко не хочуть продовжувати контракт з динамо-тому вони і не грають
Ответить
-11
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 17
Футбол
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 22:59 3
Теннис
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 16
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем