Без Пономаренко, но с Ярмоленко. Состав Динамо на матч УПЛ
Киевляне сыграют против Колоса
13 мая в 15:30 начнется матч чемпионата Украины между Динамо и Колосом в рамках 28 тура УПЛ.
В турнирной таблице киевляне набрали 48 очков и находятся на четвертой позиции, тогда как Колос имеет 46 пунктов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Стали известны стартовые составы.
Динамо: Нещерет, Караваев, Захарченко, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Ярмоленко, Буяльский, Яцык, Волошин, Герреро
Колос: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Кане, Тахири
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может продолжить карьеру в «Аяксе»
Стефан Борсон ожидает сокращения срока дисквалификации для Михаила